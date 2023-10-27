У Румунії запустили систему боротьби з дронами біля кордону з Україною

У Румунії встановили обіцяну систему боротьби з безпілотниками на кордоні з Україною. Вона вже почала працювати.

Про це заявив президент Румунії Клаус Йоханніс, повідомляє Digi24.

"Система протидії безпілотникам "на місці", як то кажуть, вона працює. У нас уже є обладнання для боротьби з дронами", - розповів глава держави.

За його словами, систему продовжують удосконалювати, щоб запобігти падінню уламків дронів, які Росія регулярно запускає по Україні.

Йоханніс уточнив, що радари тепер здатні виявляти цілі на значно нижчій висоті, ніж раніше.

"Ви знаєте, що раніше проблема була в тому, що радари виявляли лише цілі понад 600 метрів. Тепер цей рівень набагато нижчий, майже до землі", - підкреслив президент.

Війна РФ проти України торкнулася Румунії

Зауважимо, Румунія переміщує засоби протиповітряної оборони ближче до своїх населених пунктів на Дунаї через те, що російські безпілотники постійно атакують зернові комплекси в українських портах Рені та Ізмаїл.

Нещодавно міністерка закордонних справ Румунії Лумініца Одобеску заявила, що війна Росії проти України "торкнулася безпосередньо Румунії" і становить ризик для громадян.

У Румунії, яка є членом НАТО, 13 вересня знову знайшли фрагменти, схожі на осколки БПЛА.

Раніше 9 вересня військовослужбовці Військово-морських сил Румунії, відправлені командуванням гарнізону в Тулчі на пошуки фрагментів ударних безпілотників, які могли впасти на території країни, виявили фрагменти такого дрону приблизно за 2,5 км на південний схід від села Плауру.

А після російської атаки на порт Ізмаїл 4 вересня, коли з українського боку було візуально зафіксовано падіння безпілотника на румунській території, влада Румунії спочатку відмовлялася визнавати це, проте надалі все ж підтвердила виявлення фрагментів дрону поряд з Плауру, розташованого безпосередньо навпроти Ізмаїла на протилежному березі Дунаю.