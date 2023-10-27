В Румынии запустили систему борьбы с дронами у границы с Украиной

В Румынии установили обещанную систему борьбы с беспилотниками на границе с Украиной. Она уже начала работать.

Об этом заявил президент Румынии Клаус Йоханнис, сообщает Digi24.

"Система противодействия беспилотникам "на месте", как говорится, она работает. У нас уже есть оборудование для борьбы с дронами", – рассказал глава государства.

По его словам, систему продолжают совершенствовать, чтобы предотвратить падение обломков дронов, которые Россия регулярно запускает по Украине.

Йоханнис уточнил, что радары теперь способны обнаруживать цели на значительно более низкой высоте, чем раньше.

"Вы знаете, что раньше проблема была в том, что радары обнаруживали лишь цели более 600 метров. Теперь этот уровень намного ниже почти до земли", - подчеркнул президент.

Война РФ против Украины коснулась Румынии

Заметим, Румыния перемещает средства противовоздушной обороны ближе к своим населенным пунктам на Дунае из-за того, что российские беспилотники постоянно атакуют зерновые комплексы в украинских портах Рени и Измаил.

Недавно министр иностранных дел Румынии Луминица Одобеску заявила, что война России против Украины "коснулась непосредственно Румынии" и представляет риск для граждан.

В Румынии, которая является членом НАТО, 13 сентября снова нашли фрагменты, похожие на осколки БПЛА.

Ранее 9 сентября военнослужащие Военно-морских сил Румынии, отправленные командованием гарнизона в Тулче на поиски фрагментов ударных беспилотников, которые могли упасть на территорию страны, обнаружили фрагменты такого дрона примерно в 2,5 км юго-восточнее села Плауру.

А после российской атаки на порт Измаил 4 сентября, когда с украинской стороны было визуально зафиксировано падение беспилотника на румынской территории, власти Румынии сначала отказывались признавать это, однако в дальнейшем все же подтвердили обнаружение фрагментов дрона рядом с Плаурой, расположенной непосредственно напротив Измаила на противоположном берегу.