Без заказов и денежной подушки: в каком состоянии малый и средний бизнес заходит в зиму

Почти половина малого и среднего бизнеса (47%) работает ниже уровня прошлого года, а клиентские заказы упали до минус 46 процентных пунктов. Индекс активности бизнеса UBI остается в зоне спада и составляет всего 35,3 балла из 100 возможных.

Об этом сообщает Dilo, свидетельствуют результаты 26-й волны исследования состояния и перспектив ММСП в Украине от Advanter Group и проекта Дія.Бізнес.

Средневзвешенный результат работы предприятий за 8 месяцев 2026 составляет 89% от аналогичного периода прошлого года. Это лучший показатель в текущем году (в июне было 83,8%), однако такое восстановление обусловлено эффектом низкой базы и единичными разовыми контрактами, в то время как текущий спрос остается подавленным. В частности, за последний месяц заказы уменьшились у 57% бизнесов и выросли только в 11%.

Хуже всего чувствует себя микробизнес (индекс UBI 32,7 против 45,8 у среднего бизнеса) и ФЛП (30,7 против 38,2 у юридических лиц). Производственный сектор традиционно отстает от непроизводственного – 33,8 балла против 37,3 соответственно.

Запаса прочности у предпринимателей практически нет:

74% компаний владеют финансовыми резервами менее чем на три месяца расходов;

32% имеют подушку менее чем за месяц или не имеют ее вообще;

31% оценивают свое финансовое состояние как критическое или нестабильное.

В то же время, бизнес продолжает наращивать автономность на фоне подготовки к зиме. Без альтернативного источника питания сейчас работают 13% предприятий по сравнению с 23% в марте. К отопительному сезону 2026-2027 годов полностью или преимущественно готовы 34% компаний, а 21% рассчитывает только на централизованное отопление.

Несмотря на то, что четверть бизнесов (24%) за последние 12 месяцев получила повреждения имущества в результате боевых действий, военные риски застраховали лишь 0,9% респондентов. Главная причина — дороговизна: рынок предлагает тарифы более 6% стоимости имущества в год, тогда как половина предпринимателей готова платить не более 1%, а 30% не страховались бы ни при каких условиях. При этом 80% пострадавших компаний даже не подавали заявки на государственную компенсацию.

Вместе с военными и экономическими рисками возобновилось и административное давление. О давлении со стороны правоохранительных органов за последние два месяца заявили 20% бизнесов, а среди юридических лиц этот показатель составляет 28% (в июне об этом сообщали только 10%). Наиболее распространенной проблемой в отношениях с государством вновь стало блокирование налоговых накладных (23%). Количество компаний, вообще не сталкивавшихся с проблемами со стороны властей, сократилось вдвое — до 17% (в июне было 36%).

По итогам кластерного анализа Advanter Group разделила украинский ММСП на четыре профиля:

«в кризисе» – 21%;

«держатся без запаса» - 44%;

"растут, но истощены" - 19%;

«устойчивые стратеги» – 16%.

Объясняя причины такой истощенности бизнеса, глава Advanter Group Андрей Длигач отмечает, что по итогам предыдущей, 25-й волны исследования, предприниматели оказались в операционной ловушке из-за стремительного сжатия доходности и опережающего роста затрат.

В результате 45,5% предприятий имеют финансовую подушку безопасности менее полугода, и только 14,3% компаний чувствуют себя стабильно и обладают запасом прочности более года. Рост расходов на коммунальные услуги, логистику, сырье и оплату труда зафиксировали 85% компаний, однако поднимать цены большинство не рискует из-за падения покупательной способности.

К тому же, загруженность мощностей ММСП остается системно низкой и составляет в среднем лишь 61,9%, а более половины руководителей жалуются на острый кадровый дефицит, что делает традиционные модели адаптации неэффективными.