Ловушка низкого порога: почему массовый вход в бизнес "как все" ведет к массовым банкротствам

Каждый год десятки тысяч украинцев решают открыть собственное дело. Государство это поощряет грантами, общественное настроение тоже: предпринимательство во время войны выглядит как акт устойчивости, а найм — как устаревшая модель. В большинстве случаев мотивация здорова, а шаг верен. Но статистика показывает закономерность безжалостно: когда люди заходят в бизнес не из-за собственного предпочтения, а из-за низкого порога входа и моды на "свое дело", большинство таких проектов не доживают даже до третьего дня рождения.

Это не аргумент против предпринимательства. Это аргумент против конкретного способа в него заходить — на эмоции, в нишу, без домена, капитала или канала сбыта. Разница принципиальна, и лучше ее иллюстрирует страна, которая прошла этот путь к нам в промышленном масштабе — Южная Корея.

Корейская курица как экономический феномен

После Азиатского денежного кризиса 1997 года корейская система пожизненного найма сломалась. Конгломераты, десятилетиями гарантировавшие работу до пенсии, начали массово увольнять работников среднего возраста. Проблема никуда не исчезла до сих пор: за исследованием на основе Пятого корейского опроса условий труда по состоянию на 2021 год мужчины оставляли свою самую длительную работу в среднем в 51,2 года, женщины - в 47,7.

Далее срабатывал один и тот же сценарий, повторенный миллионы раз. Уволенного менеджера или инженера среднего возраста выталкивали из корпорации с исходными средствами и пенсионными сбережениями на руках. Еще не старый, но уже и не нужный рынку найма, он вкладывал эти деньги в собственное дело — такое, в которое легче всего зайти. Бизнес в перенасыщенном сегменте прогорал. И человек терял одновременно и вложенные деньги, и ту финансовую подушку, которая должна была кормить ее в старости. Ключевое здесь — это был не единичный провал неудачника, а массовый, почти конвейерный механизм.

А что именно легче всего открыть? То, что не нуждается в квалификации и имеет гарантированный спрос. В корейском случае это оказалась жареная курица. Страну буквально залило куриными заведениями: в стране с населением около 51 млн работает около 40 000 заведений с жареной курицей — почти столько же, сколько у McDonald's ресторанов на всей планете. За данным, которые приводит корейская пресса , куриных заведений в Корее больше, чем McDonald's и Starbucks в мире вместе. На практике это означало, что на одном перекрестке могло стоять четыре-пять точек, отбиравших клиентов друг у друга. Корейская статистика прямо связывает этот бум с выходом беби-бумеров на пенсию: люди открывали заведения не потому, что просчитали бизнес-перспективу, а потому, что курица требует меньше навыков, чтобы просто выжить .

Это и есть перенасыщение низкопроизводительного сектора услуг. За анализом Института информационных технологий и инноваций , непропорционально большая доля создания бизнеса в Корее сконцентрирована в низкодобавленных секторах - розничной торговле, питании, гостиничных услугах - и обусловлена самозанятостью "по необходимости", а не по возможности. Уровень самозанятости там одна из самых высоких среди развитых стран: по данным OECD , в 2020 году около 24,6% — в семь раз выше США и в полтора раза выше среднего показателя ЕС. А Исследование выживания ресторанов в Сеуле на массиве из трех миллионов записей фиксирует прямую зависимость: именно низкий барьер входа делает сегмент наиболее перенаселенным и менее живущим.

Теперь становится ясно, откуда берется заключительная часть этого сюжета. Сегодня Корея имеет самый высокий уровень бедности среди людей в возрасте 65+ по всей OECD : около 40%, тогда как в европейских системах с более сильным перераспределением этот показатель держится в пределах однозначных чисел. Исследователи из Калифорнийского университета в Беркли и Университета Ульсана связывают эту бедность именно со спецификой рынка труда ранним вытеснением из найма и переходом в уязвимую самозанятость. Сбережения, вложенные перед пенсией в очередную куриную франшизу, для миллионов людей просто сгорели. Курица съела их старость не метафорически, а буквально — строчкой в пенсионной статистике.

Почему это касается Украины

Украинские декорации другие, а механизм узнаваем. Государство активно стимулирует вход в самозанятость: по программе "Собственное дело" в рамках проекта "еРабота" на 2025 год предусмотрено более 3 млрд грн и до 15 000 получателей микрогрантов. Это не критика программы – она создает рабочие места и налоги. Но она же формирует ту же динамику "все открывают свое", что и в корейском сценарии.

И украинская "курица" уже просматривается отчетливо - это кофейни, стритфуд и общепит в целом. Это сегмент с низким порогом входа: арендовать несколько метров, поставить кофемашину — и, кажется, пойти в прибыль. И цифры показывают, что люди массово делают именно этот вывод — все идут в одну и ту же дверь одновременно. За данным системы автоматизации заведений Poster , количество кофеен в Украине с начала полномасштабного вторжения возросло на 35% — с 5,3 тыс. в декабре 2021 года до 7,2 тыс. весной 2024 года. И это происходило на фоне противоположной динамики во всех других форматах: по тому же исследованию ресторанов за это время стало меньше на 17%, пабов — на 16%, кафе — на 13%. Другими словами, рынок не просто рос – он концентрировался именно в самом низкобарьерном сегменте, куда легче всего зайти новичку без опыта. А когда в одну нишу заходят все сразу, она перенаселяется: клиент остается тот же, а кофейных точек на него приходится все больше. Опытный предприниматель Василий Хмельницкий называет кофейни одними из тех видов бизнеса, с которого не стоит начинать: " Около 50% таких заведений закрываются в течение первого года".

Сначала этот сегмент действительно выглядел привлекательным — выручка кафе росла, и именно поэтому туда и ринулись все. Но за бумом привлекательности закономерно пришла расплата. По оценке Национальной ресторанной ассоциации Украины , только за одну зиму 2025-2026 годов в Киеве закрылось около 400 заведений - примерно 13-15% всего городского рынка, причем подавляющее большинство из них - именно малые форматы: кофейни, кафе, небольшие пекарни. Больших ресторанов закрылось гораздо меньше. В более широком измерении, По данным той же ассоциации , рынок общепита с начала полномасштабной войны сократился примерно на четверть.

Общая статистика подтверждает направление. За По данным Опендатабот , за одиннадцать месяцев 2025 года в Украине закрылось более 250 тысяч ФЛП, а средний срок жизни ФЛП — два года и четыре месяца. За анализом ниш , почти половина всех закрытий приходится на торговлю; на одну только розничную — треть, и такие бизнесы существуют в среднем менее трех лет. Это преимущественно те же низкобарьерные форматы — точка с одеждой, магазинчик "как у соседа", магазин на маркетплейсе.

Противоположная сторона таблицы не менее показательна. Дольше всего живут ФЛПы в складском хозяйстве — более шести лет. Ремонт бытовой техники – пять лет и девять месяцев. IT, несмотря на массовые закрытия в абсолютных числах, дает один из самых устойчивых бизнесов — в среднем почти четыре года. Общий признак "долгожителей" очевиден: более высокий порог входа, потребность в профессии, оборудовании или специфической компетенции — то есть именно тот барьер, который отпугивает случайных игроков и защищает рынок от мгновенного перенасыщения.

Преимущество вместо хайпа

Корейский урок не в том, что бизнес опасен, а в том, что низкий порог входа – это ловушка, а не преимущество. Ниша, в которую легко зайти, – это ниша, в которую уже вошли все остальные; конкуренция там уничтожает маржу быстрее, чем бизнес успевает встать на ноги. Устойчивость дает обратное: барьер, который вы способны преодолеть, а большинство нет.

Для того, кто решается на собственное дело, из этого следует несколько ориентиров. Первый: преимущество должно предшествовать решению, а не наоборот. Вопрос не "что сейчас открывают все", а "что я умею или имею такого, чего нет случайного конкурента" — профессия, репутация, канал сбыта, доступ к поставщику. Второй: чем ниже порог входа в нишу, тем внимательнее надо считать конкуренцию, потому что низкий порог означает, что рядом зайдут еще сотни таких же — и очередное кафе "на потоке" здесь рискованнее скучного состава или мастерской по ремонту. Третий: грант или сбережения – это топливо, а не бизнес-модель; у корейских пенсионеров была и мотивация, и стартовый капитал, и государственная поддержка — и все равно потеряли деньги, потому что заходили в перенасыщенный сектор без преимущества.

Предприниматель, рискующий собственными средствами и создающий рабочие места во время войны, заслуживает уважения. Именно поэтому честный разговор о статистике не попытка отказать его от дела, а попытка повысить его шансы. Собственное дело – это ответственный шаг, а не бегство от найма и не способ оседлать моду. И относиться к ней следует соответственно.