Пастка низького порогу: чому масовий вхід у бізнес "як усі" веде до масових банкрутств

Щороку десятки тисяч українців вирішують відкрити власну справу. Держава це заохочує грантами, суспільний настрій — теж: підприємництво під час війни виглядає як акт стійкості, а найм — як застаріла модель. У більшості випадків мотивація здорова, а крок правильний. Але статистика показує закономірність безжально: коли люди заходять у бізнес не через власну перевагу, а через низький поріг входу й моду на "свою справу", більшість таких проєктів не доживає навіть до третього дня народження.

Це не аргумент проти підприємництва. Це аргумент проти конкретного способу в нього заходити — на емоції, у перенасичену нішу, без домену, капіталу чи каналу збуту. Різниця принципова, і найкраще її ілюструє країна, яка пройшла цей шлях до нас у промисловому масштабі — Південна Корея.

Корейська курка як економічний феномен

Після Азійської фінансової кризи 1997 року корейська система пожиттєвого найму зламалася. Конгломерати, що десятиліттями гарантували роботу до пенсії, почали масово звільняти працівників середнього віку. Проблема нікуди не зникла й досі: за дослідженням на основі П'ятого корейського опитування умов праці, станом на 2021 рік чоловіки залишали свою найдовшу роботу в середньому у 51,2 року, жінки — у 47,7.

Далі спрацьовував один і той самий сценарій, повторений мільйони разів. Звільненого менеджера чи інженера середнього віку виштовхували з корпорації із вихідними коштами й пенсійними заощадженнями на руках. Ще не старий, але вже й не потрібний ринку найму, він вкладав ці гроші у власну справу — таку, у яку найлегше зайти. Бізнес у перенасиченому сегменті прогорав. І людина втрачала одночасно і вкладені гроші, і ту фінансову подушку, що мала годувати її в старості. Ключове тут — що це був не одиничний провал невдахи, а масовий, майже конвеєрний механізм.

А що саме найлегше відкрити? Те, що не потребує кваліфікації й має гарантований попит. У корейському випадку це виявилася смажена курка. Країну буквально залило курячими закладами: у країні з населенням близько 51 млн працює близько 40 000 закладів зі смаженою куркою — майже стільки ж, скільки McDonald's має ресторанів на всій планеті. За даними, які наводить корейська преса, курячих закладів у Кореї більше, ніж McDonald's і Starbucks у світі разом. На практиці це означало, що на одному перехресті могло стояти чотири-п'ять точок, які відбирали клієнтів одна в одної. Корейська статистика прямо пов'язує цей бум із виходом бебі-бумерів на пенсію: люди відкривали заклади не тому, що прорахували бізнес-перспективу, а тому, що курка потребує найменше навичок, — аби просто вижити.

Це і є перенасичення низькопродуктивного сектору послуг. За аналізом Інституту інформаційних технологій та інновацій, непропорційно велика частка створення бізнесу в Кореї сконцентрована в низькододаних секторах — роздрібній торгівлі, харчуванні, готельних послугах — і зумовлена самозайнятістю "з потреби", а не з можливості. Рівень самозайнятості там один із найвищих серед розвинених країн: за даними OECD, у 2020 році близько 24,6% — усемеро вище за США й у півтора раза вище за середній показник ЄС. А дослідження виживання ресторанів у Сеулі на масиві з трьох мільйонів записів фіксує пряму залежність: саме низький бар'єр входу робить сегмент найбільш перенаселеним і найменш живучим.

Тепер стає зрозуміло, звідки береться завершальна частина цього сюжету. Сьогодні Корея має найвищий рівень бідності серед людей віком 65+ у всій OECD: близько 40%, тоді як у європейських системах із сильнішим перерозподілом цей показник тримається в межах однозначних чисел. Дослідники з Каліфорнійського університету в Берклі та Університету Ульсана пов'язують цю бідність саме зі специфікою ринку праці — раннім витісненням із найму й переходом у вразливу самозайнятість. Заощадження, вкладені перед пенсією в чергову курячу франшизу, для мільйонів людей просто згоріли. Курка з'їла їхню старість не метафорично, а буквально — рядком у пенсійній статистиці.

Чому це стосується України

Українські декорації інші, а механізм упізнаваний. Держава активно стимулює вхід у самозайнятість: за програмою "Власна справа" в межах проєкту "єРобота" на 2025 рік передбачено понад 3 млрд грн і до 15 000 отримувачів мікрогрантів. Це не критика програми — вона створює робочі місця й податки. Але вона ж формує ту саму динаміку "усі відкривають своє", що й у корейському сценарії.

І українська "курка" вже проглядається виразно — це кав'ярні, стрітфуд і громадське харчування загалом. Це сегмент із найнижчим порогом входу: орендувати кілька метрів, поставити кавомашину — і, як здається, піти в прибуток. І цифри показують, що люди масово роблять саме цей висновок — усі йдуть в одні й ті самі двері одночасно. За даними системи автоматизації закладів Poster, кількість кав'ярень в Україні від початку повномасштабного вторгнення зросла на 35% — з 5,3 тис. у грудні 2021 року до 7,2 тис. навесні 2024-го. І це відбувалося на тлі протилежної динаміки в усіх інших форматах: за тим самим дослідженням, ресторанів за цей час стало менше на 17%, пабів — на 16%, кафе — на 13%. Іншими словами, ринок не просто ріс — він концентрувався саме в найнижчобар'єрному сегменті, куди найлегше зайти новачкові без досвіду. А коли в одну нішу заходять усі одразу, вона перенаселяється: клієнт залишається той самий, а кавових точок на нього припадає дедалі більше. Досвідчений підприємець Василь Хмельницький називає кав’ярні одними із тих видів бізнесу, з якого не варто починати :”Майже 50% таких закладів закриваються протягом першого року”.

Спершу цей сегмент справді виглядав привабливим — виторг кав'ярень зростав, і саме тому туди й ринули всі. Але за бумом привабливості закономірно прийшла розплата. За оцінкою Національної ресторанної асоціації України, лише за одну зиму 2025–2026 років у Києві закрилося близько 400 закладів — приблизно 13–15% усього міського ринку, причому переважна більшість із них — саме малі формати: кав'ярні, кафе, невеликі пекарні. Великих ресторанів закрилося значно менше. У ширшому вимірі, за даними тієї ж асоціації, ринок громадського харчування від початку повномасштабної війни скоротився приблизно на чверть.

Загальна статистика підтверджує напрямок. За даними Опендатабот, за одинадцять місяців 2025 року в Україні закрилося понад 250 тисяч ФОПів, а середній термін життя ФОПа — два роки й чотири місяці. За аналізом ніш, майже половина всіх закриттів припадає на торгівлю; на саму лише роздрібну — третина, і такі бізнеси існують у середньому менш ніж три роки. Це переважно ті самі низькобар'єрні формати — точка з одягом, крамничка "як у сусіда", магазин на маркетплейсі.

Протилежний бік таблиці не менш показовий. Найдовше живуть ФОПи у складському господарстві — понад шість років. Ремонт побутової техніки — п'ять років і дев'ять місяців. IT, попри масові закриття в абсолютних числах, дає одні з найстійкіших бізнесів — у середньому майже чотири роки. Спільна ознака "довгожителів" очевидна: вищий поріг входу, потреба у фаху, обладнанні чи специфічній компетенції — тобто саме той бар'єр, який відлякує випадкових гравців і захищає ринок від миттєвого перенасичення.

Перевага замість хайпу

Корейський урок не в тому, що бізнес небезпечний, а в тому, що низький поріг входу — це пастка, а не перевага. Ніша, у яку легко зайти, — це ніша, у яку вже зайшли всі інші; конкуренція там нищить маржу швидше, ніж бізнес встигає стати на ноги. Стійкість дає протилежне: бар'єр, який ви здатні подолати, а більшість — ні.

Для того, хто зважується на власну справу, з цього випливає кілька орієнтирів. Перший: перевага має передувати рішенню, а не навпаки. Питання не "що зараз відкривають усі", а "що я вмію чи маю такого, чого не має випадковий конкурент" — фах, репутація, канал збуту, доступ до постачальника. Другий: чим нижчий поріг входу в нішу, тим уважніше треба рахувати конкуренцію, бо низький поріг означає, що поруч зайдуть іще сотні таких самих — і чергова кав'ярня "на потоці" тут ризикованіша за нудний склад чи майстерню з ремонту. Третій: грант чи заощадження — це паливо, а не бізнес-модель; корейські пенсіонери мали та мотивацію, і стартовий капітал, і державну підтримку — і все одно втратили гроші, бо заходили в перенасичений сектор без переваги.

Підприємець, який ризикує власними коштами й створює робочі місця під час війни, заслуговує на повагу. Саме тому чесна розмова про статистику — не спроба відмовити його від справи, а спроба підвищити його шанси. Власна справа — це відповідальний крок, а не втеча від найму й не спосіб осідлати моду. І ставитися до неї варто відповідно.