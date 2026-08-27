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Запас міцності на 6 місяців: як малий та середній бізнес адаптується до зростання витрат і кадрового голоду
Поки макроекономічні дискусії зосереджені на загальних показниках відновлення, реальний малий та середній бізнес щодня розв’язує практичну задачу – як зберегти операційну діяльність в умовах стрімкого стискання маржі. Для більшості підприємців 2026 рік став часом вичерпання "старих" моделей адаптації.
Нові операційні реалії: робота на пів потужності
Результати 25-ї хвилі дослідження Advanter Group свідчать: завантаженість виробничих потужностей ММСП залишається системно недостатньою і становить у середньому 61,9%. Найважче мікробізнесу, який використовує лише 58,6% своїх можливостей (малий бізнес – 63,5%, середній – 64,6%). Загалом по ринку кожна третя компанія сьогодні завантажена менш ніж наполовину.
Індекс активності бізнесу UBI (34,8) залишається глибоко в зоні негативних очікувань. Втім, є характерна деталь: виробничий сектор (34,8) наздогнав невиробничий (34,6), хоча ще навесні демонстрував суттєво більший песимізм. Виробники адаптуються, але роблять це в умовах жорсткого економічного тиску.
Маржинальні ножиці: чому підвищення цін більше не рятує
Головний операційний виклик для керівника сьогодні – це стиснення прибутковості через випереджальне зростання витрат. 85% бізнесів зафіксували зростання операційних витрат – у середньому на 19,1%. Найбільше по бюджету підприємств ударили чотири статті:
- Комунальні послуги (електроенергія, газ) — 64,2% згадок;
- Логістика та транспорт — 63,4%;
- Фонд оплати праці — 60,4%;
- Сировина, матеріали та товари — 57,9%.
Підприємці потрапили в подвійну пастку: 92% відчувають ціновий тиск, але перекласти нові витрати на кінцевого споживача заважає падіння купівельної спроможності (при цьому платоспроможний попит оцінюється в 82,5% від рівня 2025 року). 37,4% бізнесів взагалі не ризикують піднімати ціни, побоюючись втратити клієнтів.
А серед тих 55,3%, хто наважився на підвищення, три чверті (75,5%) все одно зафіксували падіння прибутковості (зокрема 13,7% стали збитковими).
Загалом по вибірці падіння рентабельності відчули 74,8% компаній. Як наслідок, середня оцінка фінансової стійкості ММСП становить лише 2,66 за 5-бальною шкалою. 45,5% підприємств мають фінансову подушку безпеки менше ніж на 6 місяців, і лише 14,3% почуваються стабільно та мають запас міцності понад рік.
Як бізнес виживає: від оптимізації до феномену "нової хвилі"
У ситуації, коли підняття цін більше не перекриває витрати, єдиним важелем для збереження маржі залишається операційна ефективність. Топові інструменти, які компанії використовують прямо зараз:
- оптимізація логістики та ланцюгів постачання (46,9%);
- переговори з постачальниками про знижки та відтермінування (31,6%);
- інвестиції в енергоефективність та автономність (23,3%).
Водночас тривожним сигналом є те, що 21,5% підприємств не вживають жодних додаткових заходів адаптації, продовжуючи випалювати останні фінансові резерви.
Цікаву трендову динаміку демонструє порівняння компаній за віком. Дослідження виявило феномен: бізнес, заснований після 2022 року, показує суттєво кращі результати відновлення – 94% від рівня 2025 року проти 82% у компаній, заснованих до 2014 року.
"Молодші" компанії виявляються стійкішими не через більший капітал, а завдяки відсутності накопичених застарілих бізнес-процесів, більшій гнучкості штату та початковій орієнтованості на роботу в умовах постійного шторму.
Ресурсний голод: кадри, кредити та гранти
Другий за критичністю фактор після витрат – кадровий дефіцит. 50,5% опитаних керівників називають брак кваліфікованих працівників головним бар'єром для розвитку. Мобілізаційне навантаження (у середньому близько 10% штату перебуває в ЗСУ) у поєднанні з відмовами у бронюванні (63% відмов серед тих, хто подавав заявки) створили гострий дефіцит на ринку праці.
Як наслідок, витрати на фонд оплати праці зросли в середньому на 13,7%. Керівники змушені підвищувати ставки, щоб утримати ключових фахівців, навіть на тлі падіння обсягів виробництва.
Щодо залучення фінансових ресурсів, то тут спостерігається цікавий парадокс:
Кредитування працює, але попиту немає: Конверсія банківських заявок висока (74%), проте 29% бізнесів взагалі не готові брати кредити за жодної ставки, а решта згодна лише на пільгові умови (до 10%). На ринкових умовах гроші бізнесу не потрібні через низьку окупність проєктів.
Грантовий потенціал не використовується: Понад половина підприємств (54,8%) взагалі не подавалися на грантові програми. А серед тих, хто спробував і отримав відмову, головна причина – не брак грошей у фондах, а невідповідність формальним критеріям (46,6%) та бюрократія при подачі (15,9%).
Чек-лист для СЕО: як тримати удар у 2026–2027 роках
Аналіз результатів дослідження дає змогу виділити чотири пріоритетні напрями для управлінців на найближчі пів року:
- Жорсткий аудит логістики та енергозабезпечення. Оптимізація ланцюгів поставок і перехід на енергоефективні технології — це не просто тренд, а єдиний робочий спосіб зберегти 3–5% маржинальності без підвищення цін для покупця.
- Перебудова кадрової політики. Убезпечити бізнес від кадрового голоду лише підвищенням зарплат більше неможливо. Ставка має робитися на внутрішню автоматизацію процесів, перекваліфікацію наявного штату та утримання ключової команди.
- Системна робота з безповоротним фінансуванням. Понад 50% бізнесів ігнорують гранти через бюрократичний бар'єр. Залучення окремого спеціаліста або зовнішньої експертизи для підготовки грантових заявок — це можливість отримати дешевий капітал для модернізації, коли кредити занадто дорогі.
- Управління кеш-флоу в режимі "короткого горизонту". З огляду на те, що 45,5% компаній мають запас менше ніж на 6 місяців, ключовим завданням СЕО є щотижневий контроль платоспроможності та побудова сценаріїв дій на випадок чергового стрибка операційних витрат чи просідання попиту.
Отже, український малий та середній бізнес вичерпав свій адаптаційний ресурс і опинився в операційному глухому куті через постійне зростання витрат, які ринок не дозволяє перекласти на споживача.
Ситуацію критично ускладнює непередбачувана політика держави: загроза посилення фіскального навантаження та недієва система бронювання співробітників замість наповнення бюджету підштовхують підприємців до згортання діяльності або переходу в тінь.
Таким чином подальше виживання легального сектору економіки залежить виключно від зміни державного підходу – відмови від ситуативного фіскального тиску на користь створення прогнозованих правил гри, захисту людського капіталу та забезпечення реальної підтримки для підприємців.
Джерело аналітичних даних: загальнонаціональне дослідження стану ММСП, Advanter Group (червень 2026, 503 респонденти).