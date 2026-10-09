Перешкоджання роботі бізнесу: кількість кримінальних справ зросла утричі

У вересні 2026 року в Україні відкрили 42 кримінальні провадження через підробку документів для реєстрації бізнесу. Це третина всіх таких справ, зареєстрованих від початку року, і найвищий показник із 2021 року.

Як пише Dilo, про це інформує Opendatbote.

35 підозр і 20 справ у суді

У вересні 2026 року відкрили 42 кримінальні провадження через підробку документів для реєстрації бізнесу. Це третина від загальної кількості таких справ, зареєстрованих від початку року. Востаннє подібний рівень фіксували у 2021 році.

Водночас у вересні правоохоронці суттєво активізували роботу з розслідування таких правопорушень. Протягом місяця 35 особам вручили підозри, тоді як раніше середній показник становив близько трьох на місяць. Ще 20 кримінальних проваджень передали до суду.

Зросла й кількість справ щодо перешкоджання законній господарській діяльності. У вересні таких проваджень було утричі більше, ніж у середньому за попередній період.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що малий та середній бізнес заходить у зиму з обмеженим запасом міцності: майже три чверті компаній мають фінансові резерви менш ніж на три місяці.