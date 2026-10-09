Препятствование работе бизнеса: количество уголовных дел возросло втрое

В сентябре 2026 года в Украине открыли 42 уголовных производства из-за подделки документов для регистрации бизнеса. Это треть всех таких дел, зарегистрированных с начала года, и самый высокий показатель с 2021 года.

Как пишет Dilo, об этом информирует Opendatbote.

35 подозрений и 20 дел в суде

В сентябре 2026 года было открыто 42 уголовных производства из-за подделки документов для регистрации бизнеса. Это треть от общего количества таких дел, зарегистрированных с начала года. Последний раз подобный уровень фиксировали в 2021 году.

В сентябре правоохранители существенно активизировали работу по расследованию таких правонарушений. В течение месяца 35 человек вручили подозрения, тогда как ранее средний показатель составлял около трех в месяц. Еще 20 уголовных производств передали в суд.

Возросло и количество дел по препятствованию законной хозяйственной деятельности. В сентябре таких производств было втрое больше, чем в среднем за предыдущий период.

Напомним, ранее сообщалось, что малый и средний бизнес заходит в зиму с ограниченным запасом прочности: почти три четверти компаний имеют финансовые резервы менее чем на три месяца.