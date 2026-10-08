Бизнес готовится к сложной зиме: 62% компаний назвали отключение света главным риском

Украинские компании входят в зимний сезон с умеренной уверенностью в своей готовности, однако главной угрозой непрерывной работе остаются перебои с электроснабжением. Большинство запланированных мер еще реализуется, а главным направлением подготовки стало резервное энергообеспечение.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на совместное исследование Американской торговой палаты в Украине и Deloitte Ukraine.

Отключение электроэнергии основным риском для работы этой зимой было названо 62% опрошенных компаний. На втором месте – безопасность физических активов с 45%, на третьем – логистика и транспортировка с 42%.

При этом 11% компаний считают себя готовыми к потенциальным вызовам осенне-зимнего периода 2026/27, еще 75% скорее согласны с такой оценкой. Не считают себя готовыми 9% опрошенных.

Подготовка еще далека от завершения: 60% запланированных приоритетных мер находятся в процессе реализации, а полностью выполнено 21%.

Чаще бизнес инвестирует в резервное энергообеспечение – такое направление назвали 74% компаний. Еще 47% готовят программы поддержки работников, 28% – альтернативные локации или возможности для релокации, по 27% – альтернативное отопление и новые логистические маршруты.

Финансовый запас прочности остается более слабым местом. 62% компаний могут поддерживать критические операции без внешнего финансирования не менее полугода, а 53% – выплачивать зарплаты в течение такого же периода. В то же время 34% вообще не закладывали резерв на непредвиденные зимние расходы.

Общий индекс устойчивости бизнеса составляет 58%. Худший результат имеет финансовая устойчивость – 43%, тогда как операционная оценивается в 66%, устойчивость управления персоналом – в 55%, а киберустойчивость – в 70%.

Почти половина компаний – 48% – уже имеет формализованный план непрерывности работы. В то же время, около 30% до сих пор не имеют четко прописанных процессов и распределения ответственности на случай кризиса.

Исследование было проведено в сентябре 2026 года среди 95 руководителей компаний – членов Американской торговой палаты в Украине. Более половины респондентов – генеральные директора.

Напомним, ранее сообщалось, что малый и средний бизнес заходит в зиму с ограниченным запасом прочности: почти три четверти компаний имеют финансовые резервы менее чем на три месяца.