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Бізнес готується до складної зими: 62% компаній назвали відключення світла головним ризиком

Малий та середній бізнес
Бізнес готується до складної зими / Depositphotos

Українські компанії входять у зимовий сезон із помірною впевненістю у своїй готовності, однак головною загрозою для безперервної роботи залишаються перебої з електропостачанням. Більшість запланованих заходів ще реалізується, а головним напрямом підготовки стало резервне енергозабезпечення.

Про це інформує Dilo з посиланням на спільне дослідження Американської торговельної палати в Україні та Deloitte Ukraine.

Відключення електроенергії основним ризиком для роботи цієї зими назвали 62% опитаних компаній. На другому місці – безпека фізичних активів із 45%, на третьому – логістика і транспортування з 42%.

При цьому 11% компаній вважають себе готовими до потенційних викликів осінньо-зимового періоду 2026/27, ще 75% скоріше погоджуються з такою оцінкою. Не вважають себе готовими 9% опитаних.

Підготовка ще далека від завершення: 60% запланованих пріоритетних заходів перебувають у процесі реалізації, а повністю виконано 21%.

Найчастіше бізнес інвестує у резервне енергозабезпечення – такий напрям назвали 74% компаній. Ще 47% готують програми підтримки працівників, 28% – альтернативні локації або можливості для релокації, по 27% – альтернативне опалення та нові логістичні маршрути.

Фінансовий запас міцності залишається слабшим місцем. 62% компаній можуть підтримувати критичні операції без зовнішнього фінансування щонайменше пів року, а 53% – виплачувати зарплати протягом такого ж періоду. Водночас 34% взагалі не закладали резерву на непередбачені зимові витрати.

Загальний індекс стійкості бізнесу становить 58%. Найгірший результат має фінансова стійкість – 43%, тоді як операційна оцінюється у 66%, стійкість управління персоналом – у 55%, а кіберстійкість – у 70%.

Майже половина компаній – 48% – уже має формалізований план безперервності роботи. Водночас близько 30% досі не мають чітко прописаних процесів і розподілу відповідальності на випадок кризи.

Дослідження провели у вересні 2026 року серед 95 керівників компаній – членів Американської торговельної палати в Україні. Понад половина респондентів – генеральні директори.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що малий та середній бізнес заходить у зиму з обмеженим запасом міцності: майже три чверті компаній мають фінансові резерви менш ніж на три місяці.

Автор:
Тетяна Гойденко

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