Європі загрожує газовий дефіцит: енергії може не вистачити для мільйонів домогосподарств

Євросоюзу цієї зими загрожує гострий дефіцит блакитного палива, який за масштабами еквівалентний енергії, що використовується 12 мільйонами домогосподарств.

Як пише Dilo, про це йдеться в матеріалі Politico.

Рекордне виснаження газових сховищ

Природний газ широко використовується в Європі для опалення будівель, забезпечення роботи промисловості та виробництва електроенергії.

Через геополітичні конфлікти та високі літні ціни, які змусили трейдерів продавати газ замість його закачування, запаси в ЄС впали до найнижчого рівня за весь період обліку з 2011 року, опустившись трохи нижче відмітки у 70%.

На тлі війни на Близькому Сході та загального дефіциту до 14 мільярдів кубічних метрів (близько 7% потреб блоку), Європа зіткнулася з мінімальним захисним буфером перед зимовими холодами.

Заборона російського ЗПГ та ризики для споживачів

Ситуація ускладнюється тим, що в січні набуває чинності заборона на довгострокові контракти щодо постачання російського скрапленого природного газу, що забере з ринку ще 7 мільярдів кубічних метрів.

Якщо зима буде холодною, а імпорт із США та інших регіонів обмеженим, рівень зберігання може критично впасти до 11%.

Через це країни можуть бути змушені купувати дорогий ЗПГ або вдаватися до вимушених заходів енергозбереження та скорочення промислового попиту.

Нагадаємо, станом на 31 серпня 2026 року газові сховища ЄС були заповнені в середньому на 65%. Для досягнення мінімальної цілі у 75% країнам потрібно ще понад 100 ТВт·год газу.

Раніше повідомлялося, що природний газ перетворився на головну проблему для європейських трейдерів облігаціями, обігнавши за ступенем ризику нафту. Виснаження запасів ключового палива створює реальну загрозу нового стрибка інфляції в регіоні.