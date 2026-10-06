Фон дер Ляєн наполягає, що ЄС має повністю відмовитися від російського газу до кінця 2027 року

Європейський Союз не відмовляється від плану повністю припинити імпорт російського газу до кінця 2027 року, попри енергетичну кризу та високі ціни на енергоносії.

Як пише Dilo, про це президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила під час виступу в Європейському парламенті у Страсбурзі, передає "Європейська правда".

За її словами, ЄС уже суттєво скоротив залежність від російського газу, диверсифікувавши постачання та збільшивши інвестиції у власну чисту енергетику.

"Чотири роки тому Росія намагалася нас шантажувати. На той час 45% нашого імпорту газу надходило з Росії. Майже за одну ніч майже весь цей імпорт був припинений. Але Європа трималася разом, і ми вийшли з цього сильнішими", – заявила фон дер Ляєн.

Вона зазначила, що частка російського газу в імпорті ЄС уже скоротилася з 45% до 12%.

"Сьогодні наш імпорт російського газу скоротився з 45% до 12%. І ми скоротимо його до нуля до кінця наступного року", – пообіцяла президентка Єврокомісії.

Фон дер Ляєн також наголосила, що відмова від російського газу відбуватиметься на тлі енергетичної кризи та зростання витрат для європейських домогосподарств і промисловості.

"З кінця лютого ціни на газ зросли на 140%. Ціни на дизельне пальне подвоїлися. Загалом імпортоване викопне паливо обійшлося Європі в додаткові 100 мільярдів євро від початку війни в Ірані. І це без жодної додаткової молекули енергії", – нагадала Урсула фон дер Ляєн.

Вона висловила впевненість, що ЄС вийде з нинішньої кризи сильнішим, ніж був до її початку.

Нагадаємо, процес відмови Європейського Союзу від російських енергоресурсів стрімко зазнає невдачі, а 27 країн блоку вступають в зиму з дуже низькими запасами газу.

ЄС на шляху до відмови від російських енергоресурсів

Варто зазначити, що Європейський парламент і Рада ЄС погодили попередній план, який зобов’язує Європейський Союз назавжди припинити імпорт російського газу й рухатися до поступової відмови від російської нафти.

Так, імпорт скрапленого природного газу (СПГ) буде поетапно припинено до 31 грудня 2026 року, а імпорт трубопровідного газу — до 30 вересня 2027 року.

Комісія також вивчає правові механізми, які дозволили б європейським компаніям розірвати чинні газові контракти з Росією до кінця 2027 року. Однак експерти вказують, що використати "форс-мажор" як підставу для розірвання угод буде надзвичайно складно, і компанії можуть зіткнутися з штрафами чи арбітражними позовами.

Регламент Європейського союзу REPowerEU, який встановлює поступове припинення імпорту в ЄС російського трубопровідного та скрапленого газу, набув чинності 3 лютого.