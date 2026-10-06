Фон дер Ляен настаивает, что ЕС должен полностью отказаться от российского газа до конца 2027 года

Европейский Союз не отказывается от плана полностью прекратить импорт российского газа до конца 2027 года, невзирая на энергетический кризис и высокие цены на энергоносители.

Как пишет Dilo, об этом президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявила во время выступления в Европейском парламенте в Страсбурге, передает "Европейская правда".

По ее словам, ЕС уже существенно сократил зависимость от российского газа, диверсифицировав поставки и увеличив инвестиции в собственную чистую энергетику.

"Четыре года назад Россия пыталась нас шантажировать. К тому времени 45% нашего импорта газа поступало из России. Почти за одну ночь почти весь этот импорт был прекращен. Но Европа держалась вместе, и мы вышли из этого сильнее", – заявила фон дер Ляен.

Она отметила, что доля российского газа в импорте ЕС уже сократилась с 45 до 12%.

"Сегодня наш импорт российского газа сократился с 45% до 12%. И мы сократим его до нуля до конца следующего года", – пообещала президент Еврокомиссии.

Фон дер Ляен также отметила, что отказ от российского газа будет происходить на фоне энергетического кризиса и роста расходов для европейских домохозяйств и промышленности.

"С конца февраля цены на газ выросли на 140%. Цены на дизельное топливо удвоились. В целом импортированное ископаемое топливо обошлось Европе в дополнительные 100 миллиардов евро с начала войны в Иране. И это без дополнительной молекулы энергии", - напомнила Урсула фон дер Ляен.

Она выразила уверенность, что ЕС выйдет из нынешнего кризиса сильнее, чем был до его начала.

Напомним, процесс отказа Европейского Союза от российских энергоресурсов стремительно терпит неудачу, а 27 стран блока вступают в зиму с очень низкими запасами газа.

ЕС на пути к отказу от российских энергоресурсов

Следует отметить, что Европейский парламент и Совет ЕС согласовали предварительный план, обязывающий Европейский Союз навсегда прекратить импорт российского газа и двигаться к постепенному отказу от российской нефти.

Так, импорт сжиженного природного газа (СПГ) будет поэтапно прекращен до 31 декабря 2026, а импорт трубопроводного газа - до 30 сентября 2027 года.

Комиссия также изучает правовые механизмы, которые позволили бы европейским компаниям расторгнуть действующие газовые контракты с Россией до конца 2027 года. Однако эксперты указывают, что использовать "форс-мажор" в качестве основания для расторжения сделок будет очень сложно, и компании могут столкнуться со штрафами или арбитражными исками.

Регламент Европейского союза REPowerEU, устанавливающий постепенное прекращение импорта в ЕС российского трубопроводного и сжиженного газа, вступил в силу 3 февраля.