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Европе грозит газовый дефицит: энергии может не хватить для миллионов домохозяйств
Евросоюзу этой зимой грозит острый дефицит голубого топлива, который по масштабам эквивалентен энергии, используемой 12 миллионами домохозяйств.
Как пишет Dilo, об этом говорится в материале Politico.
Рекордное истощение газовых хранилищ
Природный газ широко используется в Европе для отопления зданий, работы промышленности и производства электроэнергии.
Из-за геополитических конфликтов и высоких летних цен, заставивших трейдеров продавать газ вместо его закачки, запасы в ЕС упали до самого низкого уровня за весь период учета с 2011 года, опустившись чуть ниже отметки в 70%.
На фоне войны на Ближнем Востоке и общего дефицита до 14 миллиардов кубических метров (около 7% потребностей блока) Европа столкнулась с минимальным защитным буфером перед зимними холодами.
Запрет российского СПГ и риски для потребителей
Ситуация усугубляется тем, что в январе вступает в силу запрет на долгосрочные контракты по поставкам российского сжиженного природного газа, что заберет с рынка еще 7 миллиардов кубических метров.
Если зима будет холодной, а импорт из США и других регионов ограничен, уровень хранения может критически упасть до 11%.
Поэтому страны могут быть вынуждены покупать дорогостоящий СПГ или прибегать к вынужденным мерам энергосбережения и сокращению промышленного спроса.
Напомним, по состоянию на 31 августа 2026 газовые хранилища ЕС были заполнены в среднем на 65%. Для достижения минимальной цели в 75% странам нужно еще более 100 ТВт·ч газа.
Ранее сообщалось, что природный газ превратился в главную проблему для европейских трейдеров облигациями, обогнав по степени риска нефть. Истощение запасов ключевого топлива создает реальную угрозу нового скачка инфляции в регионе.