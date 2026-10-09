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Новости
Дата публикации

Европе грозит газовый дефицит: энергии может не хватить для миллионов домохозяйств

газопровод
ЕС столкнулся с дефицитом газа перед зимой

Евросоюзу этой зимой грозит острый дефицит голубого топлива, который по масштабам эквивалентен энергии, используемой 12 миллионами домохозяйств.

Как пишет Dilo, об этом говорится в материале Politico.

Рекордное истощение газовых хранилищ

Природный газ широко используется в Европе для отопления зданий, работы промышленности и производства электроэнергии.

Из-за геополитических конфликтов и высоких летних цен, заставивших трейдеров продавать газ вместо его закачки, запасы в ЕС упали до самого низкого уровня за весь период учета с 2011 года, опустившись чуть ниже отметки в 70%.

На фоне войны на Ближнем Востоке и общего дефицита до 14 миллиардов кубических метров (около 7% потребностей блока) Европа столкнулась с минимальным защитным буфером перед зимними холодами.

Запрет российского СПГ и риски для потребителей

Ситуация усугубляется тем, что в январе вступает в силу запрет на долгосрочные контракты по поставкам российского сжиженного природного газа, что заберет с рынка еще 7 миллиардов кубических метров.

Если зима будет холодной, а импорт из США и других регионов ограничен, уровень хранения может критически упасть до 11%.

Поэтому страны могут быть вынуждены покупать дорогостоящий СПГ или прибегать к вынужденным мерам энергосбережения и сокращению промышленного спроса.

Напомним, по состоянию на 31 августа 2026 газовые хранилища ЕС были заполнены в среднем на 65%. Для достижения минимальной цели в 75% странам нужно еще более 100 ТВт·ч газа.

Ранее сообщалось, что природный газ превратился в главную проблему для европейских трейдеров облигациями, обогнав по степени риска нефть. Истощение запасов ключевого топлива создает реальную угрозу нового скачка инфляции в регионе.

Автор:
Татьяна Бессараб

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