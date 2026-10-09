В Україні запрацював новий завод з переробки алюмінію: що про нього відомо

На Закарпатті в індустріальному парку “Сольва-Тех” розпочало роботу нове ливарне підприємство “Норд-Ест”. На заводі вже провели першу тестову плавку, переробляючи алюмінієвий брухт на якісні злитки.

Як пише Dilo, про це повідомив заступник голови Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

"В індустріальному парку "Сольва-Тех" відбулась тестова плавка на невеличкому ливарному підприємстві "Норд-Ест"... У 2027 році заплановано поглибити переробку й почати виробництво продукції для потреб харчової та автомобільної промисловості, а також енергетичного машинобудування.", — повідомив він

Деталі нового виробництва

Проєкт реалізували на базі обладнання, яке не експлуатувалося з 2012 року. Інвестиції у його реконструкцію та відновлення склали близько $0,3 млн.

Потужність: Наразі плановий обсяг виробництва становить 140 тонн на місяць .

Наразі плановий обсяг виробництва становить . Сировинна база: Частину сировини завод отримуватиме у вигляді відходів від розташованого неподалік виробництва вікон.

Частину сировини завод отримуватиме у вигляді відходів від розташованого неподалік виробництва вікон. Локація: Підприємство розмістилося на площі 1500 кв. м на території індустріального парку "Сольва-Тех" (місто Свалява). Частина працівників проходять спеціалізоване стажування на ливарних заводах Дніпропетровщини.

Вже наступного року компанія планує суттєво поглибити переробку сировини та запустити випуск готової продукції для ключових галузей: автомобільної та харчової промисловості, а також енергетичного машинобудування.

На Закарпатті запустили новий ливарний завод. Фото: facebook.com/kysylevskyy.official

Про індустріальний парк "Сольва-Тех"

Парк створено у 2025 році на території колишнього лісокомбінату у Свалявській громаді.

Його загальна площа становить 10 га. Інфраструктура майданчика активно розвивається: наявна електрична потужність наразі складає 4 МВт із перспективою розширення до 6 МВт, а також планується підведення газу (до 1000 куб. м/год) і води (до 500 куб. м/год).

Ініціатором створення індустріального парку є товариство з обмеженою відповідальністю "Сольва-Еко".

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила закон, спрямований на створення більш зрозумілих і ефективних умов для залучення промислових інвестицій через індустріальні парки.