У "Дії" запустили сервіс звільнення з роботи на тимчасово окупованих територіях

У застосунку "Дія" запрацював новий розділ "Обрій.Робота", а його першою послугою стало дистанційне звільнення з підприємств на тимчасово окупованих територіях. Тепер припинити трудові відносини можна без контакту з роботодавцем і відвідування центру зайнятості.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Мінцифи.

Сервіс призначений для людей, які через окупацію або бойові дії втратили зв'язок із роботодавцем, але формально досі залишаються працевлаштованими.

Після припинення трудових відносин людина зможе офіційно влаштуватися на нову роботу, оформити статус безробітного та відповідні виплати або скористатися можливостями для перекваліфікації.

Щоб подати заяву, у "Дії" потрібно відкрити "Сервіси" – "Обрій.Робота" – "Звільнення з роботи на ТОТ", перевірити дані про працевлаштування, заповнити заяву та підписати її "Дія.Підписом".

Заяву автоматично опрацюють у системі "Обрій" протягом одного робочого дня, після чого користувач отримає сповіщення в застосунку.

Звільнення з роботи на ТОТ стало першою послугою нового розділу. Надалі в "Обрій.Робота" планують додавати інші цифрові сервіси у сфері зайнятості, зокрема гранти на навчання та допомогу з перекваліфікацією.

Нагадаємо, у вересні повідомлялося, що в Україні планують перевести працевлаштування в "Дію" – від отримання пропозиції роботи та обміну документами до підписання трудового договору й передачі даних до державних реєстрів