В Україні хочуть перевести працевлаштування в "Дію"

До кінця 2026 року в Україні планують запустити наскрізне електронне працевлаштування через "Дію" — від отримання пропозиції роботи та обміну документами до підписання трудового договору і передачі даних до державних реєстрів. Для пошуку вакансій і кар'єрних можливостей також планують використовувати штучний інтелект.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Міністерства економіки.

Нові сервіси розвиватимуть у межах цифрової платформи ринку праці "Обрій". Вона має об'єднати інформацію про професійний досвід і навички людини, пошук роботи, взаємодію з роботодавцем, працевлаштування та можливості навчання.

Наступним етапом стане запуск аналітики та прогнозування ситуації на ринку праці. Також у системі планують створити Obrii ID — цифровий профіль із даними про досвід, кваліфікацію та навички.

На основі цих даних ШІ має підбирати користувачам відповідні вакансії та кар'єрні можливості. До середини 2027 року систему планують доповнити персоналізованим супроводом у працевлаштуванні та рекомендаціями щодо навчання і перенавчання відповідно до потреб ринку.

Мінекономіки та Google також планують розширити застосування штучного інтелекту українськими компаніями. Йдеться, зокрема, про доступ малого та середнього бізнесу до ШІ-інструментів для автоматизації щоденних процесів.

Серед інших напрямів — навчальні програми, хакатони із застосуванням ШІ та проєкти Industry 4.0 для окремих виробничих секторів.

Окремо Мінекономіки планує ширше використовувати цифрові та ШІ-рішення у власних внутрішніх процесах і державних сервісах.

Ще один напрям стосується правил використання контенту для розвитку штучного інтелекту. Мінекономіки готує зміни до законодавства про авторське право, які мають наблизити українські норми до правил ЄС.

Зокрема, планують визначити умови використання матеріалів, захищених авторським правом, для аналізу даних і навчання ШІ-моделей.

Додамо, раніше Google виділив $5 млн на розвиток платформи "Обрій". Кошти передбачені, зокрема, на цифровий профіль користувача, електронне працевлаштування, автоматичний підбір вакансій та прогнозування потреб ринку праці.