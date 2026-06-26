Google виділить 5 мільйонів доларів гранту на підтримку системи "Обрій"

Компанія Google оголосила про надання гранту в розмірі 5 мільйонів доларів на розвиток цифрової екосистеми ринку праці "Обрій". Фінансування спрямоване на масштабування системи та розширення її можливостей для громадян, роботодавців і держави.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на заяву під час Конференції з відновлення України (URC 2026) у Гданську.

Екосистему "Обрій" розробляє Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України спільно з Міністерством цифрової трансформації України, а імплементатором проєкту виступає Офіс ефективного регулювання.

За словами міністра Олексія Соболєва, партнерство з Google дозволить швидше поєднувати шукачів роботи з програмами навчання та працевлаштування, а бізнес — із необхідними фахівцями.

Віцепрезидентка Google з питань взаємодії з органами влади та публічної політики в Європі Аннет Кробер-Ріль наголосила, що цей грант є інвестицією в людський потенціал України, яка демонструє здатність будувати стійку економіку за допомогою технологій та штучного інтелекту.

На які напрямки спрямують фінансування від Google

Отримані кошти будуть використані для розвитку таких сервісів платформи:

Навігація та оцінювання: створення інструментів для оцінювання навичок користувачів та кар'єрної навігації.

Автоматичний підбір: запуск функцій автоматичного підбору наявних вакансій та відповідних програм навчання.

Цифровізація процесів: розробка цифрового профілю користувача, сервісів електронного працевлаштування та систем прогнозування потреб ринку праці.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у "Дії" з'явиться новий сервіс для пошуку роботи та працевлаштування. Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства разом із Мінцифри вже оголосили про початок запису на бета-тестування перших інструментів екосистеми "Обрій". Розробку та інтеграцію цієї платформи на 2026–2027 роки оцінюють у 5–10 мільйонів доларів, які залучають від міжнародних донорів.