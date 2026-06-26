Google выделит 5 миллионов долларов гранту в поддержку системы "Обрій"

Компания Google объявила о предоставлении гранта в размере 5 миллионов долларов на развитие цифровой экосистемы рынка труда "Обрій". Финансирование направлено на масштабирование системы и расширение ее возможностей для граждан, работодателей и государства.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на заявление в ходе Конференции по восстановлению Украины (URC 2026) в Гданьске.

Экосистема "Обрій" разрабатывается Министерством экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины совместно с Министерством цифровой трансформации Украины, а имплементатором проекта выступает Офис эффективного регулирования.

По словам министра Алексея Соболева, партнерство с Google позволит быстрее совмещать соискателей работы с программами обучения и трудоустройства, а бизнес с необходимыми специалистами.

Вице-президент Google по вопросам взаимодействия с органами власти и публичной политики в Европе Аннет Кробер-Риль подчеркнула, что этот грант является инвестицией в человеческий потенциал Украины, которая демонстрирует способность строить устойчивую экономику с помощью технологий и искусственного интеллекта.

На какие направления направят финансирование от Google

Вырученные средства будут использованы для развития таких сервисов платформы:

Навигация и оценка: создание инструментов для оценки навыков пользователей и карьерной навигации.

Автоматический подбор: запуск функций автоматического подбора вакансий и соответствующих программ обучения.

Цифровизация процессов: разработка цифрового пользовательского профиля, сервисов электронного трудоустройства и систем прогнозирования потребностей рынка труда.

Напомним, ранее сообщалось, что у "Дії" появится новый сервис для поиска работы и трудоустройства. Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства вместе с Минцифры уже объявили о начале записи на бета-тестирование первых инструментов экосистемы "Обрій". Разработку и интеграцию этой платформы на 2026-2027 годы оценивают в 5-10 миллионов долларов, привлекаемых от международных доноров.