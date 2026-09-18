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В Украине хотят перевести трудоустройство в "Дії"

В Украине хотят перевести трудоустройство онлайн
В Украине хотят перевести трудоустройство онлайн

До конца 2026 года в Украине планируется запустить сквозное электронное трудоустройство через "Дію" — от получения предложения работы и обмена документами до подписания трудового договора и передачи данных в государственные реестры. Для поиска вакансий и карьерных возможностей планируют использовать искусственный интеллект.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Министерства экономики.

Новые сервисы будут развиваться в рамках цифровой платформы рынка труда "Обрій". Она должна объединить информацию о профессиональном опыте и навыках человека, поиске работы, взаимодействии с работодателем, трудоустройстве и возможностях обучения.

Следующим этапом станет запуск аналитики и прогнозирование ситуации на рынке труда. Также в системе планируется создать Obrii ID — цифровой профиль с данными об опыте, квалификации и навыках.

На основе этих данных ИИ подбирает пользователям соответствующие вакансии и карьерные возможности. К середине 2027 года система планируется дополнить персонализированным сопровождением в трудоустройстве и рекомендациями по обучению и переобучению в соответствии с потребностями рынка.

Минэкономики и Google планируют расширить применение искусственного интеллекта украинскими компаниями. Речь идет о доступе малого и среднего бизнеса к ИИ-инструментам для автоматизации ежедневных процессов.

Среди других направлений – учебные программы, хакатоны с применением ИИ и проекты Industry 4.0 для отдельных производственных секторов.

Отдельно Минэкономики планирует более широко использовать цифровые и ИИ-решения в собственных внутренних процессах и государственных сервисах.

Еще одно направление касается правил использования контента для развития искусственного интеллекта. Минэкономики готовит изменения в законодательство об авторском праве, которые должны приблизить украинские нормы к правилам ЕС.

В частности, планируется определить условия использования материалов, защищенных авторским правом, для анализа данных и обучения ИИ-моделей.

Добавим, ранее Google выделил $5 млн на развитие платформы "Обрій". Денежные средства предусмотрены, в частности, на цифровой профиль пользователя, электронное трудоустройство, автоматический подбор вакансий и прогнозирование потребностей рынка труда.

Автор:
Татьяна Гойденко

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