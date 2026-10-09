- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
В "Действии" запустили сервис увольнения с работы на временно оккупированных территориях
В приложении "Дії" заработал новый раздел "Обрій.Робота", а его первой услугой стало дистанционное увольнение с предприятий на временно оккупированных территориях. Теперь прекратить трудовые отношения можно без контакта с работодателем и посещение центра занятости.
Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Минцифы.
Сервис предназначен для людей, которые из-за оккупации или боевых действий потеряли связь с работодателем, но формально до сих пор остаются трудоустроенными.
После прекращения трудовых отношений человек сможет официально устроиться на новую работу, оформить статус безработного и выплаты или воспользоваться возможностями для переквалификации.
Чтобы подать заявление, в "Дії" нужно открыть "Сервисы" - "Обрій.Робота" - "Увольнение с работы на ТОТ", проверить данные о трудоустройстве, заполнить заявление и подписать его "Дія.Підпис".
Заявление автоматически проработают в системе "Обрій" в течение одного рабочего дня, после чего пользователь получит уведомление в приложении.
Увольнение с работы на ТОТ стало первой услугой нового раздела. В дальнейшем в "Обрій.Робота" планируют добавлять другие цифровые сервисы в сфере занятости, в том числе гранты на обучение и помощь с переквалификацией.
Напомним, в сентябре сообщалось, что в Украине планируют перевести трудоустройство в "Дію" – от получения предложения работы и обмена документами до подписания трудового договора и передачи данных в государственные реестры.