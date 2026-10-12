Каждая одиннадцатая компания с нулевым доходом не отчитывается о выручке уже пять лет

Более 52 тысяч действующих компаний в Украине, по меньшей мере, два года подряд подавали финансовую отчетность с нулевым или неуказанным доходом. Почти 4,6 тысяч бизнесов отчитываются так уже пять лет. Больше всего таких компаний зарегистрировано в Киеве.

Об этом сообщает Dilo ссылаясь на данные Opendatbote.

Нулевой доход компаний

По данным Единого государственного реестра, 52 202 действующих компании не менее двух лет подряд подавали годовую финансовую отчетность с нулевым доходом или не указывали соответствующего показателя.

Самая большая группа – предприятия, которые отчитываются таким образом в течение двух лет. Их насчитывается 19521, или 37,4% от общего количества. Еще 14 865 компаний (28,5%) имеют четыре года отчетности без указанного дохода, а 13 235 (25,4%) – три года. В то же время 4 581 предприятие, или 8,8%, представляет нулевую или незаполненную отчетность уже пять лет подряд.

Проверить финансовые показатели конкретной компании можно с помощью сервиса Опендатабот.

Киев лидирует по количеству компаний без дохода

Почти 29% компаний, годами отчитывающихся о нулевом или неуказанном доходе, зарегистрированы в столице. Всего в Киеве таких предприятий 15078.

На втором месте — Днепропетровская область с 3998 компаниями, или примерно 8% от общего количества. Далее следуют Харьковская область, где зарегистрировано 3663 таких бизнеса (7%), и Одесская область с 3471 компанией (7%).

Больше всего предприятий с нулевым или неуказанным доходом работают в сфере оптовой торговли. На эту категорию приходится 9894 компании — 19% от общего количества.

Вторую позицию занимают сделки с недвижимостью: 5 523 предприятия, или 10,6%. Еще 4279 компаний (8,2%) занимаются строительством зданий, а 3426 (6,6%) - сельским хозяйством.

К другим распространенным направлениям относятся розничная торговля – 2 204 компании (4,2%), юридическая и бухгалтерская деятельность – 1 282 (2,5%), наземный и трубопроводный транспорт – 1 264 (2,4%), торговля автомобилями – 1 214 (2,3%) и специализированные 3 строительные работы – 2.

Еще 21929 предприятий, или 42% выборки, работают в других сферах.

Еще 7673 компании (15%) имеют форму частных предприятий, а 1691 (3%) - фермерских хозяйств. Остальные приходятся на акционерные общества и другие организационно-правовые формы.

Почему компании годами остаются без дохода

Одной из причин длительного существования компаний без задекларированных доходов может стать сложность процедуры ликвидации бизнеса. Для официального прекращения деятельности нужно выполнить установленные законом процедуры и урегулировать обязательства перед кредиторами и государством. Это требует времени и финансовых ресурсов, поэтому некоторые владельцы могут решать оставить компанию зарегистрированной, даже если она фактически не работает.

В то же время, нулевой доход в финансовой отчетности не обязательно свидетельствует о полном прекращении деятельности. Часть предприятий могла временно остановить работу из-за полномасштабной войны, потери производственных мощностей, работников или рынков сбыта.

На это обращает внимание руководитель юридического департамента Опендатабота Денис Попов.

В исследование включили действующие коммерческие компании отдельных организационно-правовых форм, которые, по меньшей мере, два последних года подряд представляли годовую финансовую отчетность с нулевым или неуказанным доходом. Неприбыльные организации в выборку не попали.

Напомним, ранее сообщалось, что малый и средний бизнес заходит в зиму с ограниченным запасом прочности : почти три четверти компаний имеют финансовые резервы менее чем на три месяца.