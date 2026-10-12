Рада приняла законопроект о безопасности труда: что изменится для работодателей и работников

Верховная Рада приняла законопроект, изменяющий правила безопасности и здоровья работников на работе. Документ вводит новую систему предотвращения профессиональных рисков на производстве и заменяет действующий "реактивный" подход — реагирование на последствия несчастных случаев — проактивное предотвращение им. Принятие законопроекта выполняет обязательства Украины по Соглашению об ассоциации с ЕС по имплементации директив в сфере безопасности труда, а также является маяком выполнения Украиной программы Ukraine Facility.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба Верховной Рады.

Отмечается, что парламент поддержал во втором чтении законопроект №10147 - "О безопасности и здоровье работников на работе" .

За проголосовало 246 народных депутатов.

Документ вводит систему требований по безопасности и здоровью работников и регулярной оценке работодателем рисков, которые могут возникнуть на рабочем месте.

Зачем нужен документ

Необходимость его принятия обусловлена тем, что действующая система охраны труда десятилетиями строилась на корректирующих действиях: государство издавало нормативные акты по правилам безопасности уже после несчастных случаев. Воздействие на работодателей ограничивалось административной или уголовной ответственностью за нарушение предписаний, а значительная часть самих предписаний устарела и носит формальный характер.

"Сегодня работодателя наказывают за нарушение формальных предписаний, которые часто устарели и не отвечают реальным потребностям безопасности. Вместо этого он должен нести ответственность за результат — то есть за то, насколько эффективно защищены его работники", — пояснила глава Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и городского самоуправления.

Что меняется?

Нардепка отметила, что принятие законопроекта одновременно выполняет международные обязательства Украины. Документ имплементирует рамочную Директиву Совета 89/391/ЕЭС о безопасности работников, а также приближает украинское законодательство об инспекции труда к конвенциям Международной организации труда №81 и №129.

"Это не формальность для отчетности перед Брюсселем - эта директива определяет, как организована безопасность труда во всей Европе. Мы приводим к ней и нашу систему инспекции труда - это реальное выполнение взятого Украиной обязательства, а не просто строчку в отчете", - подчеркнула Шуляк.

Она добавила, что законопроект вводит рискоориентированный подход: работодатель должен оценивать риски на каждом рабочем месте и предпринимать меры по их устранению или минимизации еще до того, как произойдет несчастный случай. Документ закрепляет четкую иерархию действий – от устранения источника опасности и адаптации условий труда к работнику до приоритета коллективной защиты над индивидуальным.

Шуляк акцентировала, что законопроект впервые закрепляет в законодательстве о безопасности труда понятия "профессиональный риск", "инцидент", "оценка рисков" и "рабочее место", которых до сих пор не было. Документ также усиливает процедуры расследования несчастных случаев и профессиональных заболеваний, а кроме действующей административной и уголовной ответственности вводит имущественную: по решению суда работодатель будет возмещать Фонду социального страхования расходы на выплаты пострадавшему работнику, если ущерб произошел из-за недостаточных мер безопасности.

Нардепка также указала, что для организаций, предоставляющих услуги по оценке безопасности труда, законопроект вводит обязательное страхование их ответственности. Отдельное внимание уделено защите уязвимых категорий работников — беременных, недавно родивших женщин, работников до 18 лет и людей с инвалидностью.

"Это упрощение для работодателя и реальная защита для работника: меньше формальных предписаний, больше ответственности за результат. А еще более честная конкуренция и доступ наших предприятий к международному рынку", - резюмировала Елена Шуляк.

Напомним, в сентябре Кабинет министров повторно зарегистрировал в Верховной Раде проект нового Трудового кодекса Украины, который должен заменить устаревшие советские нормы 1971 и приблизить трудовое законодательство к стандартам ЕС.