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Правительство повторно подало в Раду проект Трудового кодекса: ключевые изменения

трудоустройство, поиск работы
Украинцам готовят новые условия трудоустройства / Freepik

Кабинет министров повторно зарегистрировал в Верховной Раде проект нового Трудового кодекса Украины, который должен заменить устаревшие советские нормы 1971 и приблизить трудовое законодательство к стандартам ЕС.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Министерство экономики и окружающей среды.

Отмечается, что документ должен комплексно обновить трудовое законодательство, заменив действующий Кодекс законов о труде 1971 современными правилами для работников и бизнеса, которые отвечают потребностям украинской экономики и европейским стандартам.

В Минэкономики отметили, что новый   Трудовой кодекс   внедряет современную правовую рамку для рынка труда: упрощает кадровые процессы, расширяет возможности для гибких форм занятости, делает правила более понятными и предсказуемыми для бизнеса и работников.

Кроме того, проект Трудового кодекса вводит европейский подход к регулированию трудовых отношений и имплементирует более 30 директив Европейского Союза в сфере труда и социальной политики.

Новые условия трудоустройства

Среди ключевых изменений, предусматривающих документ:

  • цифровизация трудовых отношений и использование электронных документов;
  • современные виды трудовых договоров, учитывающие новые формы занятости;
  • модернизация системы инспекции труда с риск-ориентированным подходом;
  • новые подходы к определению минимальной заработной платы;
  • четкие правила по недискриминации, мобингу и харасменту;
  • увеличение минимальной продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска;
  • развитие коллективных переговоров и механизмов урегулирования трудовых споров.

Отметим, что проект Трудового кодекса уже был внесен в Верховную Раду в январе 2026 года, однако в связи с изменением состава правительства в июле был отозван в соответствии с установленной процедурой. Сейчас Кабинет Министров повторно вносит проект Кодекса, доработанный с учетом отдельных технических рекомендаций Международной организации труда. При этом концептуальные положения документа остались прежними.

Среди ключевых новшеств — полноценное регулирование дистанционной работы, введение девяти типов трудовых договоров и увеличение ежегодного отпуска.

Автор:
Светлана Манько

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