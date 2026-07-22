Новый Трудовой кодекс: потребность или проблема?

В стенах Верховной Рады готовится реформа трудового законодательства – в парламент подали новый проект Трудового кодекса. Разбираем главные положительные и спорные моменты проекта.

В начале 2026 года государство снова принялось переписывать правила игры на рынке труда: в парламент подали новый проект Трудового кодекса. Сейчас он проходит обсуждение в комитетах и среди экспертов, так что впереди еще долгий путь: правки, дискуссии, голосования. Поэтому пока неясно, дойдет ли этот документ до принятия и каким он будет в конце концов.

Важно понимать: это не первая попытка. За последние 10-15 лет инициативы нового кодекса не раз появлялись, активно обсуждались, но не доживали до принятия. В то же время все уверены: новый кодекс действительно нужен. Действующий КЗоТ, даже несмотря на многочисленные изменения, базируется на старой логике из другой экономики и другой реальности. Его постоянно пытаются подлатать, но фундамент от этого не меняется.

Поэтому изменения – это вопрос времени. И именно сейчас следует начинать присматриваться к новому проекту. Если его примут, правила изменятся для всех: и для бизнеса, и для работников.

Ключевые изменения для работодателей и работников

Как декларируют инициаторы реформы, цель нового Трудового кодекса — осовременить трудовое право: избавиться от советского наследия, привести нормы в соответствие с европейскими стандартами и наконец собрать распыленное законодательство под одной крышей.

Последнее – не мелочь. Сегодня трудовое законодательство существует сразу на нескольких уровнях: есть Кодекс законов о труде 1971 года, есть отдельные законы, например, об отпусках, оплате труда или коллективных договорах, и есть огромный массив подзаконных актов разного качества и давности. Одну и ту же норму, скажем, об отпусках, приходится собирать из нескольких источников одновременно. Предлагаемая проектом кодификация должна устранить эту многоуровневость и дать бизнесу единый понятный документ для работы.

Наряду с систематизацией проект вносит и концептуальные изменения: уточняет базовые принципы трудового права, определяет область применения норм, их действие во времени, соотношение между различными актами. Для практика это, возможно, выглядит как "юридическая техника", однако именно эти детали устраняют нынешние неточности и противоречия, которые годами питаются судебными спорами.

Из практически важных новаций для работодателей следует выделить несколько ключевых. Во-первых, обязательна письменная форма трудового договора с четко определенным перечнем условий. Во-вторых, расширение видов договоров: почасовые, срочные, смешанные формы занятости получают четкую законодательную почву. В-третьих, цифровизация кадрового документооборота, таких как электронные приказы, договоры, сообщения. В-четвертых, упрощение процедуры увольнения: меньше бюрократических шагов, но четкие и прозрачные основания.

Для работников проект предлагает дополнительные гарантии в отдельных сферах: например, расширенные права для родителей и лиц с семейными обязанностями, более четкие нормы сверхурочной работы, защита от злоупотреблений с приостановлением трудового договора. Важно понимать: часть существующих сегодня льгот и гарантий в новом кодексе отсутствует. Это, вероятно, не ошибка и не случайность от государства, а сознательный выбор в пользу большей гибкости рынка труда.

Отдельного внимания заслуживает вопрос детенизации. Проект вводит так называемый тест трудовых отношений: перечень признаков, по совокупности которых можно определить, является ли сотрудничество фактически трудовым, даже если юридически оформлено иначе, например, как отношения с ФЛП. Подобные механизмы давно существуют в большинстве европейских стран и по-прежнему уже обсуждались в Украине, но так и не были внедрены.

Если в этот раз норма заработает, вопрос скрытого трудоустройства и перевод наемных работников в статус предпринимателей может снова оказаться под прицелом контрольных органов. Отдельно следует отметить нормы, регулирующие реалии современной рабочей среды, в частности вопросы, которые сегодня либо полностью выпадают из законодательного поля, либо решаются из-за общих норм. Речь идет о мониторинге работы работников: контроле корпоративной почты, мессенджеров, рабочих систем и устройств. В условиях дистанционной работы работодатели все чаще прибегают к таким инструментам, однако четкого законодательного ответа на вопрос, что можно, а что нет, до сих пор нет.

Новый кодекс предлагает восполнить этот пробел, и важно то, как он наконец уравновесит право работодателя контролировать рабочий процесс с правом работника на конфиденциальность.

Риски и дискуссии

Трудовое законодательство по своей природе социально ориентировано, а это означает, что любая реформа здесь, прежде всего, поиском баланса между двумя полюсами: защитой прав работников с одной стороны и свободой бизнеса в управлении персоналом с другой. Этот баланс никогда не бывает идеальным и нынешний проект не исключение.

Подавляющее большинство критики от комитетов/управлений Верховной Рады или других уже поступивших участников касается именно тех норм, где сокращаются или ограничиваются действующие гарантии для работников. Профсоюзы, в частности, уже отмечают недостаточный учет их позиции в процессе подготовки документа. По их мнению, новый кодекс не может быть хуже старого по социальной защите, и именно это становится главной линией противостояния.

Со стороны бизнеса и ассоциаций работодателей запрос противоположен: больше гибкости, меньшее административное бремя, более простые процедуры найма и увольнения. И этот запрос также небезоснователен: в условиях военного времени, кадрового дефицита и необходимости быстрой перестройки производственных процессов жесткое регулирование действительно становится ограничительным фактором.

В конце концов, главный вопрос сейчас не в том, нужен ли новый Трудовой кодекс, — ответ очевиден. Вопрос в том, найдут ли стороны компромиссный вариант, удовлетворяющий и бизнес, и работников хотя бы в базовых вещах. Предыдущий опыт здесь не слишком оптимистичен: аналогичные попытки реформировать трудовое право в Украине уже несколько раз тонули на этапе согласования интересов.

Что делать уже сейчас

Независимо от финальной редакции, новый кодекс коснется почти каждого бизнеса и каждого работника. Масштаб изменений в этом случае – это не точечная корректировка, а системная перестройка всего трудового регулирования. Ждать официального принятия, чтобы "потом разобраться" — не лучшая стратегия.

Проект еще не был принят, и его текст после второго чтения может существенно измениться. Однако это не повод игнорировать процесс. Наоборот, сейчас формируется тот вариант кодекса, с которым придется жить.

Ассоциации работодателей, отраслевые объединения, юридические советники все они могут и должны влиять на дискуссию. Для владельца бизнеса минимум — это понимать, что происходит, и получать актуальную информацию вовремя. Когда проект возьмут за основу (проголосуют в первом чтении), это будет четкий сигнал, что процесс запущен серьезно. Это подходящий момент, чтобы критически посмотреть на собственные рабочие процессы: как оформлены отношения с персоналом, есть ли среди подрядчиков-ФЛП те, кого новый "тест" может квалифицировать как скрытых наемных работников, в каких изменениях нуждаются действующие трудовые договоры. Ответы на эти вопросы лучше знать заранее.

Вывод

Новый Трудовой кодекс — давно необходимая и в целом позитивная реформа. Заменить советский КЗоТ современным документом, отвечающим реалиям рынка труда и европейским стандартам, было вопросом времени. Другое дело — каким будет финальный текст после всех согласований, компромиссов и политических торгов между интересами бизнеса, профсоюзов и государства.

Для бизнеса главный месседж прост: реформа состоится, и готовиться к ней лучше уже сейчас, а не после официального принятия. Аудит текущих процессов, пересмотр договоров, оценка рисков в отношении ФЛП — это не срочная реакция, а разумная превентивная работа. Те, кто сделает ее раньше времени, встретят изменения подготовленными.