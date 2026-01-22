В Верховной Раде зарегистрирована новая редакция Гражданского кодекса Украины

В Верховной Раде Украины зарегистрирована новая редакция Гражданского кодекса Украины — Кодекса права частного.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука.

Регистрация документа состоялась в День Соборности и стала результатом почти шести лет работы Рабочей группы по рекодификации гражданского законодательства.

По словам Стефанчука, над подготовкой документа работало 247 экспертов, а общий объем новой редакции Гражданского кодекса составляет 832 страницы. Это первая кодификация гражданского законодательства, представленная депутатами девятого созыва парламента.

Председатель Верховной Рады подчеркнул, что обновление гражданского законодательства является важным этапом развития правовой системы Украины и опирается как на многолетний профессиональный опыт участников процесса, так и на европейские подходы к регулированию частного права.

Стефанчук поблагодарил всех, кто приобщался к подготовке документа, в частности, экспертам, участникам дискуссий и критикам, а также Силам безопасности и обороны Украины, энергетикам и работникам коммунальных служб, благодаря которым работа над кодексом стала возможной даже в условиях войны.

"Украина достойно получит лучшую в мире кодификацию гражданского законодательства", - отметил глава парламента.

Напомним, 15 января Кабинет министров зарегистрировал в Верховной Раде проект нового Трудового кодекса. Этот документ объединяет все ключевые законы — об отпусках, оплате труда и коллективных соглашениях — в единую современную систему, ориентированную на европейские стандарты.