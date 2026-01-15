Проект нового Трудового кодекса зарегистрирован в Верховной Раде: что предусматривает документ

15 января Кабинет Министров зарегистрировал в Верховной Раде проект нового Трудового кодекса. Этот документ объединяет все ключевые законы — об отпусках, оплате труда и коллективных соглашениях — в единую современную систему, ориентированную на европейские стандарты.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

"Законопроект направлен на десоветизацию законодательства о труде, нормирование индивидуальных и коллективных трудовых отношений на принципах свободы, равенства, обеспечения достойного труда с имплементацией международных стандартов регулирования трудовых отношений в национальное законодательство", — отметил он.

Главные инновации для работников

Документ, зарегистрированный в парламенте под № 14386, предлагает выйти за пределы старых шаблонов и внедряет совершенно новые механизмы:

письменный договор — это обязательно: вводится четкий порядок заключения письменных трудовых договоров, в частности, срочных, что гарантирует защиту прав обеих сторон;

легализация "невидимых" профессий: впервые урегулирован труд домашних рабочих и правовой статус работающих через агентства временного трудоустройства;

гендерное равенство в воспитании детей: реформируются условия предоставления отпусков после рождения ребенка Теперь и папа, и мама будут иметь равные права на отдых и уход за детьми;

отпуска и рабочее время: правила предоставления отпусков станут более прозрачными, а суммированный учет рабочего времени будет четко регламентирован.

Кроме того, вместо бесконечных ссор и бюрократии проект предлагает современные инструменты медиации и арбитража. Это позволит разрешать трудовые конфликты быстрее и мирнее, привлекая профессиональных посредников.

Вместо формальных проверок вводится национальная система предотвращения рисков. Это означает, что акцент смещается на оценку и контроль реальных угроз на рабочем месте — так же, как это работает в успешных странах Европы.

Также проектом Трудового кодекса предусматривается усовершенствовать порядок и процедуры проведения забастовок и сбалансировать интересы работников и работодателей за нарушение законодательства о коллективных трудовых спорах.

Напомним, 7 января, чтобы мин одобрил проект нового Трудового кодекса, который должен стать основой реформы рынка труда и заменить устаревший Кодекс законов о труде 1971 года.