На станции "Чоп" отменили пассажирское сообщение по железной дороге: причина

В период с 12 по 13 октября из-за ремонтных работ на железнодорожной станции "Чоп" будет временно отменено пассажирское сообщение железнодорожным транспортом через украинско-словацкую границу.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы.

По информации Укрзализныци, 12 октября не будет курсировать поезд сообщением "Братислава - Чоп", по графику прибывающего на станцию Чоп в 21:41.

Также 13 октября отменено курсирование всех поездов, следующих в Словакию и Чехию и обратно через пункт пропуска "Чоп (Страж)".

Пассажирам, которые в указанные выше дни планируют поездки по железной дороге в направлении Словакии, советуют заранее проверить актуальное расписание и наличие рейса.

Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" завершила электрификацию первой новой евроколеи стандарта 1435 мм, а именно 22-километрового участка между Ужгородом и Чопом, что будет предусматривать возможность для запуска прямого пассажирского сообщения без изменения локомотивов на границе.