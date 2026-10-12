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На станції "Чоп" скасували пасажирське сполучення залізницею: причина
У період з 12 по 13 жовтня через ремонтні роботи на залізничній станції "Чоп" буде тимчасово скасовано пасажирське сполучення залізничним транспортом через українсько-словацький кордон.
Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба Держприкордонслужби.
За інформацією Укрзалізниці, 12 жовтня не курсуватиме потяг сполученням "Братислава - Чоп", який за графіком прибуває на станцію Чоп о 21:41.
Також 13 жовтня скасовано курсування усіх потягів, що прямують до Словаччини й Чехії та у зворотному напрямку через пункт пропуску "Чоп (Страж)".
Пасажирам, які у зазначені вище дні планують поїздки залізницею у напрямку Словаччини, радять заздалегідь перевірити актуальний розклад та наявність рейсу.
Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" завершила електрифікацію першої новозбудованої євроколії стандарту 1435 мм, а саме 22-кілометрової дільниці між Ужгородом та Чопом, що передбачатиме можливість для запуску прямого пасажирського сполучення без зміни локомотивів на кордоні.