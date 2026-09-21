В Україні завершили електрифікацію першої новозбудованої євроколії

АТ "Укрзалізниця" завершило електрифікацію першої новозбудованої євроколії стандарту 1435 мм, а саме 22-кілометрової дільниці між Ужгородом та Чопом, що передбачатиме можливість для запуску прямого пасажирського сполучення без зміни локомотивів на кордоні.

Як пише Dilo, про це повідомляє Міністерство з відновлення, інфраструктури та транспорту.

Наразі тривають роботи на ділянці від Чопа до державного кордону з Угорщиною (Захонь). Планується, що вони завершаться до кінця 2026 року. Завдяки використанню багатосистемних електровозів поїзди зможуть перетинати кордон без зупинок на заміну локомотивів.

"Наступна ціль — завершити електрифікацію до кордону з Угорщиною до кінця 2026 року, щоб пасажирські поїзди з Австрії, Словаччини, Чехії та Угорщини курсували безпосередньо до українських міст без зайвих затримок", — наголосив міністр інфраструктури Микола Калашник.

Загальна вартість проєкту — 1,3 млрд грн, з яких 50% — безповоротний грант Європейського Союзу за програмою Connecting Europe Facility (CEF Transport). Решта — кошти держбюджету та компанії (зокрема, у 2026 році виділено 285 млн грн).

5 вересня 2025 року відбулося відкриття ділянки євроколії Ужгород – Чоп. Надалі планують продовжити будівництво колії до Львова та розвивати інші маршрути.

Навесні на ділянці євроколії Чоп – Ужгород було виконано понад половину запланованих робіт з електрифікації.

Будівництво колії Чоп – Ужгород стало першим етапом масштабної інтеграції української залізниці до європейської мережі.

Європейський Союз зацікавлений у розширенні європейської залізничної мережі територією України. Пріоритетними напрямками для будівництва євроколії є Львів, Київ та Одеса, що дозволить створити безперешкодні логістичні маршрути від Польщі та Чехії.