UA
Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,66

+0,06

EUR

51,24

--0,21

Наличный курс:

USD

44,88

44,75

EUR

52,00

51,75

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Лидеры бизнес-репутации 2026

Лидеры бизнес-репутации 2026
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лидеры бизнес-репутации 2026

Лідери
бізнес-репутації
Категория
Новости
Дата публикации

В Украине завершили электрификацию новой евроколеи

европуть
В Украине завершили электрификацию новой европути

АО "Укрзализныця" завершило электрификацию первой новой евроколеи стандарта 1435 мм, а именно 22-километрового участка между Ужгородом и Чопом, что будет предусматривать возможность для запуска прямого пассажирского сообщения без изменения локомотивов на границе.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Министерство по восстановлению, инфраструктуре и транспорту.

В настоящее время ведутся работы на участке от Чопа до государственной границы с Венгрией (Захонь). Планируется, что они завершатся к концу 2026 года. Благодаря использованию многосистемных электровозов, поезда смогут пересекать границу без остановок на замену локомотивов.

"Следующая цель - завершить электрификацию к границе с Венгрией до конца 2026 года, чтобы пассажирские поезда из Австрии, Словакии, Чехии и Венгрии курсировали непосредственно в украинские города без лишних задержек", - подчеркнул министр инфраструктуры Николай Калашник.

Фото 2 — В Украине завершили электрификацию новой евроколеи
Фото 3 — В Украине завершили электрификацию новой евроколеи
Фото 4 — В Украине завершили электрификацию новой евроколеи
Фото 5 — В Украине завершили электрификацию новой евроколеи

Общая стоимость проекта – 1,3 млрд грн, из которых 50% – безвозвратный грант Европейского Союза по программе Connecting Europe Facility (CEF Transport). Остальные средства госбюджета и компании (в частности, в 2026 году выделено 285 млн грн).

5 сентября 2025 состоялось открытие участка европути Ужгород – Чоп. В дальнейшем планируют продолжить строительство пути во Львов и развивать другие маршруты.

Весной на участке европути Чоп – Ужгород было выполнено более половины запланированных работ по электрификации.

Строительство пути Чоп – Ужгород стало первым этапом масштабной интеграции украинской железной дороги в европейскую сеть.

Европейский Союз заинтересован в расширении европейской железнодорожной сети по территории Украины. Приоритетными направлениями строительства евроколеи являются Львов, Киев и Одесса, что позволит создать беспрепятственные логистические маршруты от Польши и Чехии.

Автор:
Светлана Манько

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности