В Украине завершили электрификацию новой евроколеи

АО "Укрзализныця" завершило электрификацию первой новой евроколеи стандарта 1435 мм, а именно 22-километрового участка между Ужгородом и Чопом, что будет предусматривать возможность для запуска прямого пассажирского сообщения без изменения локомотивов на границе.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Министерство по восстановлению, инфраструктуре и транспорту.

В настоящее время ведутся работы на участке от Чопа до государственной границы с Венгрией (Захонь). Планируется, что они завершатся к концу 2026 года. Благодаря использованию многосистемных электровозов, поезда смогут пересекать границу без остановок на замену локомотивов.

"Следующая цель - завершить электрификацию к границе с Венгрией до конца 2026 года, чтобы пассажирские поезда из Австрии, Словакии, Чехии и Венгрии курсировали непосредственно в украинские города без лишних задержек", - подчеркнул министр инфраструктуры Николай Калашник.

Общая стоимость проекта – 1,3 млрд грн, из которых 50% – безвозвратный грант Европейского Союза по программе Connecting Europe Facility (CEF Transport). Остальные средства госбюджета и компании (в частности, в 2026 году выделено 285 млн грн).

5 сентября 2025 состоялось открытие участка европути Ужгород – Чоп. В дальнейшем планируют продолжить строительство пути во Львов и развивать другие маршруты.

Весной на участке европути Чоп – Ужгород было выполнено более половины запланированных работ по электрификации.

Строительство пути Чоп – Ужгород стало первым этапом масштабной интеграции украинской железной дороги в европейскую сеть.

Европейский Союз заинтересован в расширении европейской железнодорожной сети по территории Украины. Приоритетными направлениями строительства евроколеи являются Львов, Киев и Одесса, что позволит создать беспрепятственные логистические маршруты от Польши и Чехии.