Чернівці можуть отримати пряму євроколію до Румунії: проєкт оцінюють у $186 млн

"Укрзалізниця" запропонувала збудувати 47 км колії європейського стандарту від Чернівців до Вадул-Сірета на кордоні з Румунією. Проєкт оцінюють у $186 млн, а реалізувати його планують протягом чотирьох років.

Про це інформує Dilo з посиланням на проєкт, представлений "Укрзалізницею" на саміті "Карпатської вісімки".

Нова ділянка має стати частиною транспортного коридору TEN-T "Балтійське море – Чорне море – Егейське море" та забезпечити пряме з'єднання української залізничної мережі з інфраструктурою ЄС.

Потребу у фінансуванні оцінюють у $186 млн. Для реалізації проєкту "Укрзалізниця" розраховує, зокрема, на грантові кошти.

Ще $100 млн потрібно для євроколії у Львові

На саміті "Укрзалізниця" також представила проєкт інтеграції центрального вокзалу Львова з майбутньою євроколією, яка має йти від польського кордону до станції "Скнилів".

Він передбачає будівництво п'ятикілометрової обхідної колії європейського стандарту навколо Львова та багатофункціонального пасажирського термінала на станції "Скнилів".

Вартість проєкту оцінюється у $100 млн, а строк реалізації — у п'ять років. До участі в ньому запросили Польщу, бажаним джерелом фінансування також називають гранти.

Попереднє техніко-економічне обґрунтування проєкту наразі розробляється.

Крім того, "Укрзалізниця" запропонувала створити разом з інвесторами бюджетного пасажирського перевізника для маршрутів між Україною та ЄС європейською колією. Потреба в інвестиціях у його капітал оцінюється приблизно у $441 млн.

Маршрути мають з'єднати Ужгород, Львів і Ковель із містами Центральної та Східної Європи, зокрема Варшавою, Будапештом, Братиславою, Віднем і Берліном.

Нагадаємо, навесні на ділянці євроколії Чоп – Ужгород було виконано понад половину запланованих робіт з електрифікації. Розвиток колії європейського стандарту має спростити пряме залізничне сполучення України з країнами ЄС.