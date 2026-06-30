У ЄС пояснили, чому Україні потрібно будувати європейську залізничну колію

Європейська комісія закликала Україну прискорити розвиток мережі європейської залізничної колії, яка має забезпечити пряме сполучення з транспортною системою ЄС. У Брюсселі наголошують, що такі проєкти сприятимуть інтеграції України до Транс'європейської транспортної мережі (TEN-T), підтримають післявоєнну відбудову та посилять безпеку транспортної інфраструктури.

Як пише Delo.ua, про заявила генеральна директорка з питань мобільності та транспорту Європейської комісії Магда Копчинська під час панельної дискусії на Конференції з відновлення України (URC 2026) у Гданську, інформує "Інтерфакс-Україна".

Україна має будувати євроколію

За її словами, створення такого сполучення має не лише символічне, а й важливе практичне значення для інтеграції України до європейської транспортної системи.

Копчинська нагадала, що в Україні вже введено в експлуатацію перші 23 км європейської колії на ділянці Чоп – Ужгород. Наразі триває будівництво лінії до Львова, а наступним етапом має стати Одеса.

Вона зазначила, що ці проєкти є складовою розширення Транс'європейської транспортної мережі (TEN-T), яка в майбутньому має охопити всю територію України. Це дозволить поїздам курсувати європейською колією без заміни візків, а після завершення війни - забезпечити сполучення з українськими містами, зокрема Маріуполем.

За словами представниці Єврокомісії, розвиток європейської колії також стане важливим елементом післявоєнної відбудови, оскільки сучасна залізнична інфраструктура буде необхідною для перевезення вантажів по всій країні.

Заступник міністра розвитку громад та територій Олексій Балеста наголосив, що проєкт має не лише транспортне, а й стратегічне безпекове значення. Він пояснив, що повномасштабна війна показала необхідність планувати розвиток інфраструктури з урахуванням військової мобільності, а інтеграція із залізничною мережею ЄС є одним із ключових напрямів такого розвитку.

Раніше Магда Копчинська заявляла, що Європейський Союз зацікавлений у продовженні європейської залізничної мережі до Львова, Києва та Одеси. За її словами, після 2022 року розширення транспортних коридорів TEN-T на територію України стало одним із пріоритетів ЄС.

Про відновлення євроколії з Чопа до Ужгорода

Про відновлення вузької колії з Чопа до Ужгорода, яку свого часу демонтували, заговорили ще у 2020 році і навіть заклали фінансування на проєктування та початок робіт з відновлення євроколії шириною 1435 мм від станції Чоп до Ужгорода у бюджеті на 2021 рік.

Про те, що в Україні потрібно будувати європейську колію для інтеграції до європейської системи розповідав і міністр інфраструктури України Олександр Кубраков ще 21 травня 2022 року.

Реалізація цього проєкту дозволить створити в Ужгороді транспортний хаб, для пересадки з пасажирських поїздів із різних куточків України, що їдуть широкою колією (1520 мм), на поїзди європейської колії (1435 мм) – до Словаччини, Чехії, Угорщини, Румунії, Австрії й до інших країн Європи. Денис Шмигаль оцінював вартість проєкту у 5 млн грн.

У квітні 2024 року на Закарпатті за участі прем’єра Дениса Шмигаля та голови Укрзалізниці Євгена Лященка змонтували перший символічний прогін довжиною 20 м євроколії між Чопом та Ужгородом.