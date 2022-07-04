Международные денежные переводы: как выгодно и быстро отправить деньги во время войны

Cистемы международных денежных переводов гарантируют быструю пересылку средств по всему миру. Причем, с этой задачей справляются не только банковские сервисы – Western Union, MoneyGram, SWIFT, – но и системы p2p-переводов такие как PayPal. Delo.ua выяснило кто и на каких условиях сегодня доставляет деньги как в Украину, так и за границу.

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Каждая система моментальных платежей имеет свои особенности, ограничения и тарифы. Но принцип работы почти у всех одинаковый. Ввел необходимые реквизиты и сумму, указал валюту перевода и отправил деньги за вычетом комиссии.

Но поскольку Украина уже больше четырех месяцев живет в условиях военного положения, системы денежных переводов в нашей стране работают в условиях определенных ограничений. Они закреплены постановлением Национального банка №18 от 24 февраля 2022 года (с дополнениями и изменениями).

Отправка денег за границу через банковские системы моментальных переводов практически закрыта. Через тот же Western Union и подобные ему можно перечислять деньги только на лечение в медицинских учреждениях иностранного государства; на транспортировку больных либо на репатриацию тела умершего; на оплату обучения в зарубежных вузах; на выплату алиментов. Отправка средств за рубеж через p2p-системы возможна, но тоже с оговоркой: максимальная сумма перевода не может превышать 100 тыс. грн. (в эквиваленте).

Зато принимать средства из-за рубежа в Украине можно без проблем. Важная особенность - при зачислении перевода на счет в банке физлицо может ежедневно снимать эквивалент 30 тыс. грн. в иностранной валюте либо же конвертировать полученные средства в гривну, и снимать до 100 тыс. грн. в день.

Еще один важный момент. Если сумма перевода не превышает эквивалент 400 тыс. грн., счет в банке не нужен. В противном случае придется не только открыть счет, но и предоставить подтверждающие документы. Например, что эти деньги пойдут на оплату учебы ребенка за рубежом или на лечение близкого родственника.

Разберемся, как международные переводы работают сейчас, и какие условия выставляют банки и платежные системы.

Western Union

Одна из крупнейших систем мгновенных денежных переводов в мире. Western Union (WU) представлена в 200 странах, в ее сеть входит полмиллиона точек приема и выдачи платежей. Отправить, равно как и получить средства, можно в отделении банка, в банкомате, либо через систему онлайн-банкинга. Трансакции возможны в долларах или евро. В пределах нашей страны пересылать средства по WU можно только в гривне.

Плата за перевод привязана к сумме (чем она больше, тем комиссия ниже), и зависит от страны, в которую/из которой осуществляется трансфер. Например, при отправке 250 долл. в страны ЕС придется заплатить фиксированную комиссию в размере 5 долл. При отправке в Украину 1000 евро комиссия составит 20 евро. Но в отдельных случаях комиссия может достигать 20-25%.

Переводы WU практически моментальные, деньги поступают в течение нескольких минут.

Порядок отправки/получения: для отправки через отделение банка необходимо иметь паспорт и идентификационный код (ИНН), указать реквизиты получателя и страну проживания, внести сумму, оплатить комиссию.

Для получения перевода в отделении банка необходимо предъявить паспорт и ИНН, указать данные отправителя и сообщить уникальный код перевода.

Валюты переводов: доллар, евро, гривна.

Комиссия: 0,75-2% суммы перевода (в среднем).

MoneyGram

По сути, это аналог предыдущей системы. За исключением того, что она не осуществляет отправку платежей по территории Украины. Moneygram имеет свыше 350 000 точек обслуживания более чем в 200 странах мира. В пределах нашей страны система располагает сетью из 14 тыс. пунктов, в которых можно отправить или получить деньги.

Валютой перевода может быть доллар или евро. Адресной привязки нет. То есть, можно прийти в любую точку обслуживания в любом населенном пункте, и отправить либо получить деньги.

В отличие от WU, у MoneyGram нет такой чехарды с комиссиями. Например, если переводить деньги в Украину, придется заплатить за каждую операцию в пределах 1% суммы. Если отправлять средства в страны дальнего зарубежья (скажем, в США или Канаду), комиссия может достигать 3%.

Деньги поступают получателю быстро, как правило, минут через 5-10.

Порядок отправки/получения: для отправки через отделение банка необходимо иметь паспорт и идентификационный код (ИНН), указать реквизиты получателя и страну проживания, внести сумму, оплатить комиссию.

Для получения перевода в отделении банка необходимо предъявить паспорт и ИНН, указать данные отправителя и сообщить уникальный код перевода.

Валюты переводов: доллар, евро.

Тарифы: 1-3% суммы перевода (в среднем).

RIA Money Transfer

Эта система входит в тройку лидеров среди сервисов денежных переводов. Она функционирует в 165 странах, число ее пунктов обслуживания превышает 500 тыс. Правила RIA очень похожи на условия двух предыдущих систем. Отправлять и получать деньги можно в долларах и евро, адресная привязка отсутствует. Перевод доступен к выплате спустя 10 минут после отправки.

В то же время, у RIA есть преимущество в виде лояльных тарифов на переводы в Польшу, Грецию, Латвию и Литву (не более 1,3% суммы), а также в некоторые страны Азии – Китай, Гонконг и ОАЭ (до 1,1% суммы).

Комиссию за перевод традиционно оплачивает отправитель.

Порядок отправки/получения: для отправки через отделение банка необходимо иметь паспорт и идентификационный код (ИНН), указать реквизиты получателя и страну проживания, внести сумму, оплатить комиссию.

Для получения перевода в отделении банка необходимо предъявить паспорт и ИНН, указать данные отправителя и сообщить уникальный код перевода.

Валюты переводов: доллар, евро.

Тарифы: 0,8-2,5% суммы перевода (в среднем).

SEPA

Система денежных переводов SEPA удобна для тех ситуаций, когда нужно отправить деньги из стран Евросоюза в Украину. Главный недостаток в том, что с системой SEPA работает небольшое число украинских банков, и это в основном средние и мелкие финучреждения. Кроме того, на перевод требуется существенно больше времени. Как минимум сутки. А иногда деньги поступают получателю и вовсе спустя 3-5 дней.

В то же время, переводы SEPA более дешевые по сравнению с упомянутыми выше системами. Комиссия не превышает 5 евро и не зависит от суммы платежа. Кстати, для отправки средств даже не нужно тратить время на поход в отделение банка. Операцию можно провести через интернет-банкинг или мобильное приложение своего банка. Получатель в Украине "видит" деньги на своей карте, после чего он может ею рассчитываться или снять средства в банкомате. Как удобнее.

Порядок отправки/получения: отправитель в ЕС создает онлайн-платеж, указывая реквизиты получателя, IBAN его счета и сумму перевода. Деньги зачисляются непосредственно на банковскую карту получателя.

Валюта переводов: евро.

Тарифы: 0-5 евро за каждую операцию.

PayPal

Вряд ли кто-то будет спорить с тем, что PayPal – самая популярная в мире система небанковских переводов (p2p). К концу 2021 года она обслуживала 426 млн клиентов в 200 странах.

Но до недавнего времени система в Украине функционировала в урезанном формате. Украинцы могли только отправлять средства со своих PayPal-кошельков и оплачивать с них покупки в зарубежных онлайн-магазинов. А вот прием средств был заблокирован.

Теперь же PayPal в Украине работает в обе стороны. Причем, перечень валют не ограничивается долларом и евро, также доступны фунт-стерлингов и канадский доллар. Еще одна приятная новость – отсутствие комиссии для украинцев, и для тех, кто отправляет деньги на украинские счета. Стандартная комиссия для международных трансакций (такими считаются все операции за пределами США) – 5%, но не более 4,99 долл. за перевод.

Для того, чтобы начать пользоваться PayPal, необходимо пройти простую регистрацию (указать личные данные, страну проживания, придумать логин и пароль), чтобы обзавестись кошельком, и привязать к нему карту любого украинского банка.

По скорости обработки платежей PayPal не уступает банковским системам, и перевод будет доступен уже спустя несколько минут после отправки.

Порядок отправки/получения: отправитель заходит в свой кошелек, создает новый платеж, в котором указывает e-mail, к которому привязан кошелек получателя, и сумму перевода. Получатель со своего кошелька PayPal может вывести перевод на банковскую карту.

Валюта переводов: доллар, евро, фунт-стерлингов, канадский доллар.

Тарифы: 5% суммы платежа.