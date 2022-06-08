В PayPal появятся новые криптосервисы, включая переводы на другие кошельки

Международная электронная платежная система PayPal представила новые функции в своем крипто-приложения. Пользователи PayPal теперь смогут переводить криптовалюту на другие кошельки. Об этом сообщает The Block.

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Новая функция позволит проводить транзакции с такими криптовалютами, как Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash и Litecoin. Пользователи могут отправлять токены на внешние адреса, в частности, связанные с биржевыми счетами и кошельками.

Кроме того с помощью PayPal можно будет перевести криптовалюту другим пользователям. Нововведение — часть плановой стратегии PayPal по интеграции криптовалют в свою систему.

"Добавление возможности передавать, отправлять и получать криптовалюты — это еще один шаг на пути к созданию более инклюзивной и эффективной финансовой системы. Мы рады подключить клиентов PayPal к другим кошелькам, биржам и приложениям, и в ближайшие месяцы мы продолжим внедрять дополнительные криптографические функции, продукты и услуги", — сказал старший вице-президент и генеральный директор по блокчейну, криптовалютам и цифровым валютам в PayPal Жозе Фернандес да Понт.

Напомним, PayPal стала доступной в Украине в марте, в том же месяце а международная платежная система прекратила свою работу на территории Российской Федерации.

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