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PayPal ушла с российского рынка
Сегодня, 5 марта, международная платежная система PayPal прекратила свою работу на территории Российской Федерации.
Как сообщает Reuters, компания отказалась работать в РФ из-за полномасштабной войны России против Украины.
Таким образом, компания PayPal Holdings Inc присоединилась к другим крупным финансовым и технологическим гигантам, ушедшим с российского рынка.
"В нынешних обстоятельствах мы прекращаем работу PayPal в России", – заявил президент и главный исполнительный директор PayPal Дэн Шульман.Подписывайтесь на наш YouTube канал
По его словам, компания поддерживает международное сообщество в осуждении насильственной военной агрессии в Украине.
В то же время в PayPal отмечают, что российские клиенты могут снять свои деньги в течение ограниченного периода времени.
По информации агентства, с начала российского вторжения PayPal помог собрать более 150 млн долларов для благотворительных организаций, которые поддерживают Украину.
Ранее международная платежная система Mastercard заблокировала доступ к своей системе ряду российских банков из-за военного вторжения России в Украину.
Напомним, Нацбанк официально обратился к руководителям европейских центральных банков, поставляющих наличную валюту, послов стран Великой Семерки и представителям международной системы денежных переводов Western Union с просьбой остановить поставки наличных денег в российские и белорусские банки.