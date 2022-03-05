PayPal ушла с российского рынка

Сегодня, 5 марта, международная платежная система PayPal прекратила свою работу на территории Российской Федерации.

Как сообщает Reuters, компания отказалась работать в РФ из-за полномасштабной войны России против Украины.

Таким образом, компания PayPal Holdings Inc присоединилась к другим крупным финансовым и технологическим гигантам, ушедшим с российского рынка.

"В нынешних обстоятельствах мы прекращаем работу PayPal в России", – заявил президент и главный исполнительный директор PayPal Дэн Шульман.

По его словам, компания поддерживает международное сообщество в осуждении насильственной военной агрессии в Украине.

В то же время в PayPal отмечают, что российские клиенты могут снять свои деньги в течение ограниченного периода времени.

По информации агентства, с начала российского вторжения PayPal помог собрать более 150 млн долларов для благотворительных организаций, которые поддерживают Украину.

Ранее международная платежная система Mastercard заблокировала доступ к своей системе ряду российских банков из-за военного вторжения России в Украину.