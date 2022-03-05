Лидеры финансовых рынков Лидеры финансовых рынков
Лучшие финансовые директора Лучшие финансовые директора
Уйти в IT Уйти в IT
Как разворовывались банки Как разворовывались банки
Smart Investments Smart Investments
Инвестиции на вырост Инвестиции на вырост
Свое дело с Василием Хмельницким Свое дело с Василием Хмельницким
Без смол та нікотину Без смол та нікотину
Преуспеть в 30 Преуспеть в 30
Индустрия 4.0 Индустрия 4.0
Категория
Бизнес
Дата публикации

PayPal ушла с российского рынка

PayPal ушла с российского рынка
Фото: Investment U

Сегодня, 5 марта, международная платежная система PayPal прекратила свою работу на территории Российской Федерации. 

Как сообщает Reuters, компания отказалась работать в РФ из-за полномасштабной войны России против Украины.

Таким образом, компания PayPal Holdings Inc присоединилась к другим крупным финансовым и технологическим гигантам, ушедшим с российского рынка.

"В нынешних обстоятельствах мы прекращаем работу PayPal в России", – заявил президент и главный исполнительный директор PayPal Дэн Шульман.

По его словам, компания поддерживает международное сообщество в осуждении насильственной военной агрессии в Украине. 

В то же время в PayPal отмечают, что российские клиенты могут снять свои деньги в течение ограниченного периода времени.

По информации агентства, с начала российского вторжения PayPal помог собрать более 150 млн долларов для благотворительных организаций, которые поддерживают Украину.

Ранее международная платежная система Mastercard заблокировала доступ к своей системе ряду российских банков из-за военного вторжения России в Украину.

Напомним, Нацбанк официально обратился к руководителям европейских центральных банков, поставляющих наличную валюту, послов стран Великой Семерки и представителям международной системы денежных переводов Western Union с просьбой остановить поставки наличных денег в российские и белорусские банки.

Автор:
Дмитрий Нарожный