Visa решила временно отменить транзакционные комиссии в Украине

Мировая платежная система Visa решила временно отменить внутренние транзакционные комиссии в Украине. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Также Visa приостановила действие межбанковской комиссии для внутренних транзакций в торговых точках. Пока эти льготные условия будут действовать в течение марта, о возможной пролонгации компания не сообщила еще.

"Эти мероприятия направлены на поддержку наших клиентов торгово-сервисных предприятий, а также обеспечение функционирования электронных платежей в это сложное время", — отметили в компании, добавив, что Visa разделяет усилия правительства Украины по обеспечению стабильности и безопасности платежной инфраструктуры в стране.

Также платежная система отменяет внутренние межбанковские и эквайринговые транзакционные комиссии в Украине для платежей на благотворительные цели. Это смягчение будет действовать до 31 мая 2022 года.

Кроме того, что весь мир поддерживает Украину, страны и компании вводят санкции против РФ. В свою очередь Украина обращается ко всем с призывом ввести еще более сильные ограничения против России.

В частности, Национальный банк Украины обратился к международным платежным системам Visa и Masterсard. Он требует остановить обслуживание карт, которые эмитированы банками России.

Вскоре Mastercard заблокировала доступ к своей системе ряду российских банков из-за военного вторжения России в Украину.