Visa вирішила тимчасово скасувати транзакційні комісії в Україні

Світова платіжна система Visa вирішила тимчасово скасувати внутрішні транзакційні комісії України. Про це повідомила пресслужба компанії.

Також Visa призупинила дію міжбанківської комісії для внутрішніх транзакцій у торгових точках. Поки ці пільгові умови діятимуть протягом березня, про можливу пролонгацію компанія не повідомила ще.

"Ці заходи спрямовані на підтримку наших клієнтів торговельно-сервісних підприємств, а також забезпечення функціонування електронних платежів у цей складний час", - зазначили у компанії, додавши, що Visa поділяє зусилля уряду України щодо забезпечення стабільності та безпечної платіжної інфраструктури в країні.

Також платіжна система скасовує внутрішні міжбанківські та еквайрингові транзакційні комісії в Україні для платежів на благодійні цілі. Це пом'якшення діятиме до 31 травня 2022 року.

Крім того, що весь світ підтримує Україну, країни та компанії запроваджують санкції проти РФ. У свою чергу Україна звертається до всіх із закликом запровадити ще сильніші обмеження проти Росії.

Зокрема, Національний банк України звернувся до міжнародних платіжних систем Visa та Mastercard. Він вимагає зупинити обслуговування карток, які емітовані банками Росії.

Незабаром Mastercard заблокувала доступ до своєї системи ряду російських банків через військове вторгнення Росії до України.