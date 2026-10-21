Голова Нацбанку прокоментував обшуки НАБУ: що каже

Голова Національного банку України Андрій Пишний заявив, що обшуки НАБУ не стосуються ні діяльності Нацбанку, ні його роботи.

Як пише Dilo, про це очільник регулятора написав у Фейсбук.

За словами Пишного, слідство шукало доказів у справі, пов'язаній з іншими обставинами та особами. Під час обшуків не виявили нічого, що свідчило б про правопорушення з його боку чи співробітників НБУ.

Очільник регулятора підкреслив, що готовий до повної співпраці зі слідством у межах закону.

"Не маю наміру вступати в публічну дискусію з авторами припущень та теорій змов, які вже встигли опублікувати своє викривлене бачення подій. Переконаний, що всі питання мають вирішуватися виключно в правовій площині", - наголосив Пишний.

Він додав, що продовжує виконувати обов’язки голови Нацбанку.

Обшуки у Пишного

20 жовтня Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура провели обшуки у голови Національного банку України Андрія Пишного.

Деталей обшуків не розголошували, НАБУ лише повідомило, що нікого не затримували і підозр не оголошували.

Обшуки НАБУ пов'язані із заводом "КарпатНефтеХім" та націоналізованим Сенс Банком, повідомив у своєму телеграм-каналі народний депутат із фракції "Голосу" Ярослав Железняк.

Голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради Данило Гетманцев вже відреагував на цю новину, Нардеп зауважив, що очікує заяви голови Національного банку Пишного про безпрецедентний тиск на регулятора з боку НАБУ.

"Інакше вийде так, що все те, що майже рік говорив Гетманцев про злочини, вчинювані Пишним, вимагаючи його відставку, виявилося, як завжди, правдою.Ну і, безперечно, питання про відставку корупціонера вважаю закритим.Так зганьбити чи не єдину міцну фінансову інституцію та зганьбитися самому треба вміти", - констатував Гетманцев.

Раніше голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики після справи НАБУ й САП щодо державного АТ "Сенс Банк" вимагав відставки Пишного.

19 серпня уряд після справи НАБУ й САП ухвалив рішення відсторонити голову наглядової ради АТ "Сенс Банк" Миколу Гладишенка від виконання повноважень строком на шість місяців та ініціював відсторонення голови правління Олексія Ступака.

Після цього Комітет Національного банку з питань нагляду та регулювання діяльності банків ухвалив рішення про невідповідність голови наглядової ради "Сенс Банку" Миколи Гладишенка встановленим законодавством вимогам щодо незалежності.

Нацбанк також відкрив адміністративне провадження щодо оцінки колективної непридатності наглядової ради.

Що відомо про справу?

Національне антикорупційне бюро оголосило про проведення нової спецоперації — "Форест Гамп" — для викриття "високорівневої корупції".

За даними слідства, фігуранти взяли під контроль державний Сенс Банк, щоб використовувати його у приватних інтересах. Зокрема — для сплати застави за фігуранта "операції Мідас" (вона ж "справа Тімура Міндіча") грошима "злочинного походження".

Правоохоронці не називають імені людини, для якої збирали заставу. Утім озвучені деталі вказують на колишнього міністра енергетика та юстиції Германа Галущенка.

У лютому ВАКС взяв Галущенка під варту з можливістю внесення застави.

Герман Галущенко є фігурантом масштабної операції "Мідас" (вона ж "справа Міндіча") із викриття корупції у сфері енергетики. За даними слідства, бізнесмен Тимур Міндіч мав вплив на Галущенка, а сам міністр був залучений до відмивання коштів.

За даними правоохоронців, до складу злочинної групи входили:

заступник голови Офісу президента України (йдеться про Ірину Мудру );

); голова правління та голова наглядової ради державного "Сенс Банку" (йдеться про Олексія Ступака та Миколу Гладишенка );

та ); екснародний депутат (йдеться про Максима Микитася).

Того ж дня президент Володимир Зеленський звільнив Ірину Мудру з посади заступниці керівника Офісу президента. Відповідний указ датований 19 серпня.

25 серпня Вищий антикорупційний суд частково задовольнив клопотання сторони обвинувачення щодо запобіжного заходу для колишньої заступниці керівника Офісу президента Ірини Мудрої, яка також є фігуранткою цієї справи. Суд обрав їй тримання під вартою з альтернативою застави у 20 млн грн.

8 жовтня за Мудру внесли повну суму застави і вона вийшла з СІЗО.

2 вересня ВАКС частково задовольнив клопотання обвинувачення та обрав запобіжний захід голові правління Сенс Банку Олексію Ступаку у вигляді застави в розмірі 15 мільйонів гривень.