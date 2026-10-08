За колишню заступницю керівника Офісу президента Мудру внесли повну суму застави

За колишню заступницю керівника Офісу президента Ірину Мудру внесли повну суму застави у розмірі 20 мільйонів гривень.

Як пише Dilo, про це повідомляють "Українська правда" та "Схеми" із посиланням на власні джерела.

Ще 25 серпня Вищий антикорупційний суд України обрав Мудрій запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 20 млн грн за підозрою у спробі легалізації 150 млн грн для сплати застави фігуранту іншого кримінального провадження.

П'ять мільйонів гривень з 20 млн, визначених судом, внесла сама Мудра. Решту:

Поляруш П.В. — 2 700 000 та 1 700 000 грн;

Скабалланович Марія Вікторівна — 2 400 000 грн;

ТОВ "Малтекс-M"— 500 000 та 490 000 грн;

Кузнець Микола Віталійович —– 700 000 грн;

Галкін Владислав Леонідович — 692 359 грн;

Жеглова Катерина Сергіївна — 692 359 грн;

Чайка Світлана Анатоліївна — 692 350 грн;

Антонова Л.О. — 350 000 та 300 000 грн;

Гончарук Оксана Анатоліївна — 395 600 грн;

Трофімчук Андрій Миколайович — 395 600 грн;

Яковець Костянтин Анатолійович — 395 600 грн;

Глазачева Наталія Аязівна — 395 600 грн;

Воронін Валерій Миколайович — 395 600 грн;

Щекочихіна Г.В. — 200 000 та 100 000 грн;

Сініцина Т.В. — 290 000 грн;

Бугай Д.В. — 200 000 грн;

Смик А.Л. — 131 000 грн.

Однак її адвокати заявляли, що банки й платіжні сервіси відмовляються проводити платіж лише тому, що в призначенні стоїть слово "застава", а отримувач — рахунок ВАКС.

Після цього ВАКС визнав, що це порушує права людини, яка тим часом сидить у СІЗО, та зобов’язав Національний банк України протягом 24 годин перевірити, чи справді банки блокують такі платежі.

У НБУ своєю чергою стверджували, що не надавали банкам вказівок чи рекомендацій ані щодо блокування, ані щодо обов’язкового проведення платежів із внесення застави. У кожному конкретному випадку банк самостійно ухвалює рішення.

Що відомо про справу?

Національне антикорупційне бюро оголосило про проведення нової спецоперації — "Форест Гамп" — для викриття "високорівневої корупції".

За даними слідства, фігуранти взяли під контроль державний Сенс Банк, щоб використовувати його у приватних інтересах. Зокрема — для сплати застави за фігуранта "операції Мідас" (вона ж "справа Тімура Міндіча") грошима "злочинного походження".

Правоохоронці не називають імені людини, для якої збирали заставу. Утім озвучені деталі вказують на колишнього міністра енергетика та юстиції Германа Галущенка.

У лютому ВАКС взяв Галущенка під варту з можливістю внесення застави.

Герман Галущенко є фігурантом масштабної операції "Мідас" (вона ж "справа Міндіча") із викриття корупції у сфері енергетики. За даними слідства, бізнесмен Тимур Міндіч мав вплив на Галущенка, а сам міністр був залучений до відмивання коштів.

За даними правоохоронців, до складу злочинної групи входили:

заступник голови Офісу президента України (йдеться про Ірину Мудру );

); голова правління та голова наглядової ради державного "Сенс Банку" (йдеться про Олексія Ступака та Миколу Гладишенка );

та ); екснародний депутат (йдеться про Максима Микитася).

Того ж дня президент Володимир Зеленський звільнив Ірину Мудру з посади заступниці керівника Офісу президента. Відповідний указ датований 19 серпня.

2 вересня ВАКС частково задовольнив клопотання обвинувачення та обрав запобіжний захід голові правління Сенс Банку Олексію Ступаку у вигляді застави в розмірі 15 мільйонів гривень.