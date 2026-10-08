За бывшую заместитель руководителя Офиса президента Мудру внесли полную сумму залога

За бывшую заместитель руководителя Офиса президента Ирину Мудрую внесли полную сумму залога в размере 20 миллионов гривен.

Как пишет Dilo, об этом сообщают "Украинская правда" и "Схемы" со ссылкой на собственные источники.

Еще 25 августа Высший антикоррупционный суд Украины избрал Мудрую меру пресечения в виде заключения с альтернативой залога в 20 млн грн по подозрению в попытке легализации 150 млн грн для уплаты залога фигуранту другого уголовного производства.

Однако ее адвокаты заявляли, что банки и платежные сервисы отказываются производить платеж только потому, что в назначении стоит слово "залог", а получатель - счет ВАКС.

После этого ВАКС признал, что это нарушает права человека, сидящего в СИЗО, и обязал Национальный банк Украины в течение 24 часов проверить, действительно ли банки блокируют такие платежи.

В НБУ в свою очередь утверждали, что не предоставляли банкам указания или рекомендации ни по блокированию, ни по обязательному проведению платежей по внесению залога. В каждом конкретном случае банк самостоятельно принимает решение.

Что известно о деле?

Национальное антикоррупционное бюро объявило о проведении новой спецоперации - "Форест Гамп" - для разоблачения "высокоуровневой коррупции".

По данным следствия, фигуранты взяли под контроль государственный "Сенс Банк", чтобы использовать его в частных интересах. В частности - для уплаты залога за фигуранта "операции Мидаса" (она же "дело Тимура Миндича") деньгами "преступного происхождения".

Правоохранители не называют имя человека, для которого собирали залог. Впрочем, озвученные детали указывают на бывшего министра энергетика и юстиции Германа Галущенко .

В феврале ВАКС взял Галущенко под стражу с возможностью внесения залога.

Герман Галущенко является фигурантом масштабной операции "Мидас" (она же "дело Миндича") по разоблачению коррупции в сфере энергетики. По данным следствия, бизнесмен Тимур Миндич оказал влияние на Галущенко, а сам министр был привлечен к отмыванию средств.

По данным правоохранителей, в состав преступной группы входили:

заместитель председателя Офиса президента Украины (речь идет об Ирине Мудрой );

); председатель правления и председатель наблюдательного совета государственного "Сенс Банка" (речь идет об Алексее Ступаке и Николае Гладишенко );

и ); экс-народный депутат (речь идет о Максиме Микитасе).

В тот же день президент Владимир Зеленский уволил Ирину Мудрую с должности заместителя руководителя Офиса президента. Соответствующий указ датирован 19 августа.

2 сентября ВАКС частично удовлетворил ходатайство обвинения и избрал меру пресечения председателю правления Сенс Банку Алексею Ступаку в виде залога в размере 15 миллионов гривен.