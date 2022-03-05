PayPal пішла з російського ринку

Сьогодні, 5 березня, міжнародна платіжна система PayPal припинила свою роботу на території Російської Федерації.

Як повідомляє Reuters, компанія відмовилася працювати в РФ через повномасштабну війну Росії проти України.

Таким чином, компанія PayPal Holdings Inc приєдналася до інших великих фінансових та технологічних гігантів, що пішли з російського ринку.

"У нинішніх обставинах ми припиняємо роботу PayPal у Росії", — заявив президент та головний виконавчий директор PayPal Ден Шульман.

За його словами, компанія підтримує міжнародне співтовариство у засудженні насильницької військової агресії в Україні.

У той же час у PayPal відзначають, що російські клієнти можуть зняти свої гроші протягом обмеженого періоду часу.

За інформацією агентства, з початку російського вторгнення PayPal допоміг зібрати понад 150 млн доларів для благодійних організацій, які підтримують Україну.

Раніше міжнародна платіжна система Mastercard заблокувала доступ до своєї системи ряду російських банків через воєнне вторгнення Росії в Україну.