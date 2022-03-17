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В Украине начала работать система PayPal
Международная электронная платежная система PayPal стала доступной в Украине. Теперь украинцы могут делать покупки в интернете, перечислять средства и выводить деньги на украинские банковские карты с помощью PayPal.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
В PayPal заявили, что отменят комиссий за перевод средств на украинские счета или для всех, кто получает средства на украинские счета до 30 июня.
"Подвязывайте ваши карты Visa и Mastercard и пользуйтесь уже сейчас. Спасибо команде, что так быстро отреагировали на нашу просьбу и поддерживаете украинцев во время войны" - сказал Федоров, комментируя приход PayPal в Украину.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Ранее, 5 марта, PayPal прекратила свою работу на территории Российской Федерации. Компания отказалась работать в РФ из-за полномасштабной войны России против Украины.
Известно, что с начала российского вторжения PayPal помогла собрать более 150 млн долларов для благотворительных организаций, которые поддерживают Украину.
Ранее международная платежная система Mastercard заблокировала доступ к своей системе ряду российских банков из-за военного вторжения России в Украину.