В Україні почала працювати система PayPal

Міжнародна електронна платіжна система PayPal стала доступною в Україні. Тепер українці можуть робити покупки в інтернеті, перераховувати кошти та виводити гроші на українські банківські картки за допомогою PayPal.

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Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

У PayPal заявили, що скасують комісії за переказ коштів на українські рахунки і для всіх, хто отримує кошти на українські рахунки до 30 червня.

"Підв'язуйте ваші карти Visa та Mastercard і користуйтеся вже зараз. Дякуємо команді, що так швидко відреагували на наше прохання і підтримуєте українців під час війни" - сказав Федоров, коментуючи прихід PayPal в Україну.

Раніше 5 березня PayPal припинила свою роботу на території Російської Федерації. Компанія відмовилася працювати в РФ через повномасштабну війну Росії проти України.

Відомо, що з початку російського вторгнення PayPal допомогла зібрати понад 150 млн доларів для благодійних організацій, які підтримують Україну.

Раніше міжнародна платіжна система Mastercard заблокувала доступ до своєї системи ряду російських банків через воєнне вторгнення Росії в Україну.