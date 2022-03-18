Как открыть счет PayPal в Украине: пошаговая инструкция для украинцев

Delo.ua рассказывает, как жителям Украины и тем, кто выехал за пределы страны, открыть счет PayPal, чтобы принимать и отправлять деньги родным и близким.

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17 марта 2022 года стало известно, что международная электронная платежная PayPal теперь доступна в Украине. Так, теперь украинцы могут делать покупки в интернете, перечислять средства и выводить деньги на украинские банковские карты с помощью PayPal.

Компания приняла такое решение из-за войны в Украине.

Какие возможности PayPal доступны в Украине

У украинцев есть возможность отправлять и получать одноранговые платежи (P2P) между друзьями и семьями. Отсутствие комиссии за перевод или получение средств на украинские счета до 30 июня. Как будет работать сервис для украинцев в дальнейшем, в компании будут решать исходя из ситуации в стране. Украинцы, уехавшие в другие страны, смогут получить доступ к этим услугам, создав украинский кошелек PayPal.



Какие банки работают с PayPal в Украине

Украинские клиенты могут переводить средства со своего кошелька PayPal на свои дебетовые и кредитные карты Mastercard и Visa, открытые в украинских банках.

Как открыть счет и привязать карту к PayPal в Украине

Чтобы открыть счет PayPal, необходимо:

Перейти на PayPal.com/ru/home с мобильного устройства или на компьютере. Для смартфонов доступно приложение в App Store и Google Play. В правом верхнем углу нажать "Зарегистрироваться". Добавить номер мобильного телефона и подтвердить его. Далее появится строка с вопросом "Где вы живете?". Украинцам нужно выбрать страну Украина, даже тем, кто сейчас за ее пределами. Затем заполнить информацию: имя, адрес электронной почты, адрес проживания, дату рождения и гражданство, а также указать номер и тип идентификационного номера (паспорт или национальное удостоверение личности). Также вам будет предложено "Соглашение с пользователем" и "Заявление о конфиденциальности", которые необходимо прочитать и подтвердить, как и свое совершеннолетие.

После подтверждения учетной записи клиенты могут выбрать соответствующую дебетовую или кредитную карту Mastercard, Visa для отправки и перевода средств. Система откроет форму для привязки банковской карты, где нужно внести данные о ее номере, сроке действия и код CVV.

После установки и верификации сервис предложит попробовать протестировать возможности PayPal, например, совершить перевод или оплатить покупку в интернет-магазине. При этом от тестирования сервиса можно отказаться, и это никак не повлияет на его работу. Это последнее действие, после которого вам откроется "Личный кабинет" в разделе "Обзор", где можно добавить еще одну банковскую карту и подтвердить свои данные (номер телефона и адрес электронной почты).

Напомним, что 5 марта международная платежная система PayPal прекратила свою работу на территории Российской Федерации.