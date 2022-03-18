Як відкрити рахунок PayPal в Україні: покрокова інструкція для українців

Delo.ua розповідає, як жителям України та тим, хто виїхав за межі країни, відкрити рахунок PayPal, щоб приймати та відправляти гроші рідним та близьким.

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17 березня 2022 року стало відомо, що міжнародна електронна платіжна PayPal тепер доступна в Україні. Так, тепер українці можуть робити покупки в інтернеті, перераховувати кошти та виводити гроші на українські банківські картки за допомогою PayPal.

Компанія ухвалила таке рішення через війну в Україні.

Які можливості PayPal доступні в Україні

В українців є можливість надсилати та отримувати однорангові платежі (P2P) між друзями та сім'ями. Відсутність комісії за переказ або отримання коштів на українські рахунки до 30 червня. Як працюватиме сервіс для українців надалі, у компанії вирішуватимуть виходячи із ситуації в країні. Українці, які поїхали до інших країн, зможуть отримати доступ до цих послуг, створивши український гаманець PayPal.



Які банки працюють з PayPal в Україні

Українські клієнти можуть переказувати кошти зі свого гаманця PayPal на свої дебетові та кредитні картки Mastercard та Visa, відкриті в українських банках.

Як відкрити рахунок та прив'язати картку до PayPal в Україні

Щоб відкрити рахунок PayPal, необхідно:

Перейти на PayPal.com/ru/home з мобільного пристрою або комп'ютера. Для смартфонів доступний додаток у App Store та Google Play. У верхньому правому куті натиснути "Зареєструватися". Додати номер мобільного телефону та підтвердити його. Далі з'явиться рядок із запитанням "Де ви живете?". Українцям потрібно вибрати країну Україна, навіть тим, хто зараз поза її межами. Потім заповнити інформацію: ім'я, адресу електронної пошти, адресу проживання, дату народження та громадянство, а також вказати номер та тип ідентифікаційного номера (паспорт чи національне посвідчення особи). Також вам буде запропоновано "Угоду з користувачем" та "Заяву про конфіденційність", які необхідно прочитати та підтвердити, як і своє повноліття.

Після підтвердження облікового запису клієнти можуть вибрати відповідну дебетову або кредитну картку Mastercard, Visa для надсилання та переказу коштів. Система відкриє форму для прив'язки банківської картки, де потрібно внести дані про її номер, термін дії та код CVV.

Після встановлення та верифікації сервіс запропонує спробувати протестувати можливості PayPal, наприклад, здійснити переказ або сплатити за покупку в інтернет-магазині. При цьому від тестування сервісу можна відмовитись, і це ніяк не вплине на його роботу. Це остання дія, після якої вам відкриється "Особистий кабінет" у розділі "Огляд", де можна додати ще одну банківську картку та підтвердити свої дані (номер телефону та адресу електронної пошти).

Нагадаємо, що 5 березня міжнародна платіжна система PayPal припинила свою роботу на території Російської Федерації.