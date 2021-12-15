Кредобанк запустил быстрые переводы из Польши в Украину

Кредобанк внедрил инновационную услугу — быстрые переводы из Польши в Украину на счет в Кредобанке. Продолжительность перевода — от 15 минут в зависимости от способа и времени отправки перевода, стоимость — от 0 злотых.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Перевод польских злотых на счет, открытый в Кредобанке, можно сделать с помощью уникального идентификатора в формате IBAN, который можно получить в мобильном приложении, контакт-центре или отделении Кредобанка.

"Отправителями переводов могут быть как сам получатель, так и любое лицо, которому известен уникальный идентификатор получателя перевода. Перевести средства можно со счета PKO Bank Polski с помощью онлайн-приложений іРКО или ІКО или со счета других польских банков, а также через любое отделение или агентскую точку банка PKO Bank Polski или Poczta Polska", — отметили в Кредобанке.

Для перевода через онлайн-сервис (приложение IKO/iPKO от PKO Bank Polski или другие онлайн-банкинги) отправителю требуется только уникальный идентификатор.

Кроме того, важно при выполнении переводов тщательно проверять на правильность написания фамилии, имени и адреса проживания отправителя, а также на правильность написания уникального идентификатора.

"Это реальная революция, это реальный трансграничный счет. Условие только одно — быть клиентом Кредобанка. Теперь не нужно беспокоиться о том, как открыть счет в польском банке, сколько будет стоить денежный перевод в Украину. Не следует беспокоиться о том, как наши близкие получат средства. Достаточно только создать для них дополнительную карту или перевести средства на их счет в польских злотых в Кредобанке", — говорит первый заместитель председателя правления АО Кредобанк Войцех Тарасюк.

Клиенты могут конвертировать польский злотый в онлайн-обменном пункте Кредобанка по самому выгодному курсу в гривню или любую другую валюту и без комиссий получить в кассе Кредобанка конвертируемые средства. С помощью одной из карт — в гривнях или в польских злотых — клиенты могут осуществлять безналичные платежи в магазинах или снимать средства в банкоматах. Гривневой картой следует пользоваться в Украине, а картой в польских злотых — в Польше. Снятие средств в банкоматах Украины и банкоматах PKO Bank Polski бесплатно в соответствии с условиями тарифного пакета.

Подробнее о тарифах на переводы можно узнать здесь.

СПРАВКА:

Кредобанк основан во Львове в 1990 году, отнесен Национальным банком Украины к банкам иностранных банковских групп и входит в финансовую группу PKO Bank Polski — крупнейший финансовый институт Польши и одну из крупнейших финансовых групп Центрально-Восточной Европы. Доминирующее подразделение группы — крупнейший банк Польши PKO Bank Polski со 100-летней историей, один из самых устойчивых банков Европы по результатам стресс-тестов Европейской администрации банковского надзора (июль 2021 года).

Кредобанк предлагает полный спектр услуг для розничных клиентов, малого, среднего и крупного бизнеса Украины. Банк активно кредитует розничных клиентов и малый и средний бизнес, предлагая ряд специальных программ с минимальными процентами. Банк имеет кредитный рейтинг по национальной шкале на самом высоком уровне uaAAA со стабильным прогнозом и краткосрочный кредитный рейтинг банка на самом высоком уровне uaK1 от агентств "Стандарт-Рейтинг" и "Эксперт-Рейтинг".

Отметим, на украинском рынке появилось новое предложение от Кредобанка — дебетовая платежная карта "Правильная", с которой обменные операции станут более удобными и доступными.