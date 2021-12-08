Бесплатное снятие в любом банкомате Украины и не только: Кредобанк выпустил Правильную карту

Переводы и обмен валют давно стали для украинцев привычными операциями. Но не всегда такие транзакции удобно осуществлять, в том числе из-за высоких комиссий и плату за конвертацию. На украинском рынке появилось новое предложение от Кредобанка — одного из крупнейших в Украине банков с иностранным капиталом: дебетовая платежная карта Правильная, с которой обменные операции станут более удобными и доступными.