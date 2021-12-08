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Бесплатное снятие в любом банкомате Украины и не только: Кредобанк выпустил Правильную карту
Переводы и обмен валют давно стали для украинцев привычными операциями. Но не всегда такие транзакции удобно осуществлять, в том числе из-за высоких комиссий и плату за конвертацию. На украинском рынке появилось новое предложение от Кредобанка — одного из крупнейших в Украине банков с иностранным капиталом: дебетовая платежная карта Правильная, с которой обменные операции станут более удобными и доступными.
Особенности и преимущества Правильной карты:
- Правильная карта — это комплексная услуга, в рамках которой клиент получает бесплатно:
- 4 счета (в UAH, USD, EUR и PLN);
- 2 банковские карты (Mastercard, VISA — на выбор пользователя), одна из них — валютная.
- Оформление и обслуживание пакета “Правильная карта” — бесплатное. Дополнительных условий или ограничений за использование карты нет.
- Правильная карта может использоваться как зарплатная, а также для получения пенсий, стипендий и любых видов социальных выплат.
- Пополнение карты в кассах Кредобанка, с счетов и карт других банков — бесплатное;
- Cнятие наличных денежных средств без комиссий до 100 000 грн ежемесячно: во всех банкоматах Украины (50 000 грн) и дополнительно в кассах Кредобанка (50 000 грн).
- Эксклюзив: Правильная карта — это карта иностранного банка в Украине (KredoBank входит в структуру крупнейшего польского банка PKO Bank Polski). Поэтому клиенты Кредобанка могут снимать деньги (PLN) без комиссий в банкоматах на территории Польши (в сети PKO).
- Правильной картой можно рассчитываться в обычных и интернет-магазинах, в том числе по технологии бесконтактной оплаты (через Apple Pay и Google Pay).
- Правильная карта позволяет осуществлять переводы и обмен валюты через онлайн-банкинг в смартфоне, без дополнительных комиссий за конвертацию.
- Правильная карта — это не только текущий, но и накопительный счет: ежемесячно банк начисляет всем клиентам проценты на остаток средств на счету (6% годовых).
- Активные пользователи Правильной карты гарантированно получают бонус в размере 1000 грн в течение первых 6 месяцев использования карточки. Детальнее по условиям получения бонуса можно ознакомиться на сайте банка pravylna.kredobank.com.ua.
- Еще один плюс для всех, кто готов оформить дебетовую карту Правильная: через три месяца после ее получения Кредобанк обещает предоставить персональный кредитный лимит.
- Правильная карта — это комплексная услуга, в рамках которой клиент получает бесплатно:
Чтобы заказать платежную карту Кредобанка, нужно оставить онлайн-заявку на сайте Кредобанка.