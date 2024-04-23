Евро или доллар: что чаще покупают украинцы и какие изменения хочет ввести НБУ

В НБУ обсуждают замену основной валюты, к которой привязан курс гривны, с доллара на евро. В то же время украинцы, хотя до сих пор и считают доллар валютой для сбережений, после начала полномасштабного вторжения стали активнее покупать евро.

В Национальном банке Украины думают о том, чтобы отказаться от американской валюты как основной валюты курсовой привязки и перейти на евро. Это может произойти при дальнейшем росте роли евровалюты в расчетах в стране.

В НБУ говорят, что структура сделок на валютном рынке подтверждает статус доллара США как основной валюты, формирующей валютный курс. Впрочем, сейчас украинцы чаще покупают и продают евро, чем до полномасштабного вторжения.

По данным Евростата, в странах Европейского Союза по состоянию на конец октября 2023 г. статус временной защиты имеют 4,2 млн человек , которые покинули Украину после российского вторжения в феврале 2022 года. Это оказывает влияние и на валютный рынок в Украине. Ведь за последние годы объемы переводов средств из-за границы остаются достаточно большими, к тому же украинцы продолжают активно покупать валюту для того, чтобы сберечь деньги от инфляции и иметь финансовую подушку.

Сколько средств в Украину поступает из-за границы:

11,6 млрд дол. в 2023 году;

12,8 млрд дол. в 2022 году;

14 млрд дол. в 2021 году;

12,1 млрд дол. в 2020 году.

Покупка доллара до сих пор лидирует

на 18,2 млрд долл. украинцы продали валюты в 2023 году

В 2023 году украинцы купили валюты на 23 млрд дол. А вот в марте 2024 года объемы покупки валюты превысили объемы ее продаж на 574,8 миллиона долларов. Так, за первый месяц весны украинцы купили наличную валюту на 1,78 миллиарда долларов, а продали на 1,26 миллиарда долларов.

Для сравнения, в марте 2023 украинцы купили наличной валюты на 1,5 млрд долларов, а продали – 1,2 млрд. В довоенный 2021 год объем продаж значительно превышал покупку. Тогда в марте купили наличную валюту на 1,4 млрд грн , а продали на 1,7 млрд грн .

Скриншот с сайта НБУ

По статистике, которую предоставил НБУ, украинцы до сих пор покупают и продают гораздо больше наличных денег в долларах, чем в евро – 75% на 22% . Эта тенденция сохраняется с 2021 года с незначительными колебаниями. Видим, что в 2021 году украинцы покупали гораздо меньше евро – 16% от общего объема наличной валюты, а уже в 2024 году эта цифра выросла до 23% .

Операций населения с наличной валютой в процентном измерении в разрезе долларов США и евро

Продажа населением долларов Продажа населением евро Покупка населением долларов Покупка населением евро 2021 72% 22% 79% 16% 2022 72% 24% 76% 20% 2023 75% 21% 75% 22% 2024 (янв.-март.) 75% 21% 75% 23%

Что касается покупки безналичной валюты, то здесь процент покупки евро значительно выше и за последние два года достиг 45-46% и почти сравнялся с долларом. Но продают евро все еще меньше, по сравнению с долларом – 30% на 69% .

Удельный вес операций клиентов банков с безналичным иностранным в разрезе долларов США и евро

Удельный вес покупки клиентами долларов Удельный вес покупки клиентами евро Удельный вес продаж клиентами долларов Удельный вес продаж клиентами евро 2021 57% 40% 73% 23% 2022 56% 43% 67% 31% 2023 53% 46% 64% 34% 2024 (янв.-март.) 54% 45% 69% 30%

Что говорят банки

Банкиры пока не видят значительных изменений в покупке валюты населением. В прессслужбе Сбербанка сообщают, что сейчас на наличном рынке Украины сохраняется тенденция превалирования спроса на покупку наличного доллара (соотношение с евро 5 к 1) . До полномасштабного вторжения была аналогичная ситуация на наличном рынке.

"С начала полномасштабного вторжения спрос на доллар и евро стабильно высок. За март 2024 года банки продали через кассы иностранной валюты 1,76 млрд долл. США в эквиваленте. Для сравнения, за март 2021 года – эквивалент 1,45 млрд долл. США. То есть сейчас наблюдаем превышение спроса на валюту по сравнению со временем до полномасштабного вторжения", – комментируют в пресс-службе Сбербанка.

Эмал Бахтари, директор департамента продаж финансовых инструментов Райффайзен Банка, говорит, если посмотреть данные по рынку на сайте НБУ по операциям физлиц с валютой (наличные и безналичные операции), то картина очень показательна. С началом войны объемы резко упали из-за жестких ограничений НБУ, но после их ослабления сделки начали расти.

"В целом баланс операций остается отрицательным – валюты больше покупают, чем продают. Один из важных факторов – наличие большого количества украинских беженцев за пределами Украины, которые все еще пользуются гривневыми картами за рубежом. На эту сумму банки покупают валюту на внутреннем рынке, создавая дополнительный спрос около 800 млн долларов в месяц (в начале войны доходило до 1,5 млрд долларов)", – говорит Бахтари.

Он добавляет, если в наличном сегменте ситуация похожа, и покупка валюты клиентами доминирует и, вероятно, будет доминировать еще достаточно долго, по крайней мере, до окончания военных действий.

По нашему банку можем сказать, как пример, что разрыв в объемах достаточно значителен, в среднем клиенты доллар покупают раз в десять раз больше, чем евро (это вместе, и наличные, и безналичные) Эмал Бахтари Директор департамента по продажам финансовых инструментов Райффайзен Банка

Тарас Лесовой , начальник департамента казначейства ГЛОБУС Банка, отметил, что с началом полномасштабного вторжения спрос на основные валюты, к которым относят доллар и евро, вырос как минимум в 1,5-2 раза: но сугубо по ощущениям две трети этого спроса – это попытка граждан уберечь сбережения от обесценения, конвертировав его в валюту.

"По росту популярности евро "здесь и сейчас" могу сказать на опыте "Глобус Банка", что в последний месяц мы испытываем планомерный рост спроса на евро в пределах 5-7% по сравнению с мартом. Однако доллар был и остается "главной" валютой: более 70% всех сделок по купле/продаже осуществляется с этой денежной единицей", - отметил Лесной.

Он добавляет, что периоды возросшего спроса на ту или иную валюту почти всегда сменяются периодами незначительного спада. Поэтому пока рано делать дальновидные выводы, долго ли продержится повышенный спрос на евро.

"Напомню, что доллар является и был главной валютой мира, к тому же бюджетные расчеты в Украине также привязаны именно к курсу американской валюты. Ну и, наконец, есть определенная ментальная "традиция" воспринимать доллар как надежный способ уберечь деньги от обесценения. доллар подавляющим количеством граждан воспринимается как заменитель "золота", чем-то стабильным, надежным и ценным", - подытожил Лесовой.