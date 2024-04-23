Євро чи долар: що частіше купують українці та які зміни хоче запровадити НБУ

В НБУ обговорюють заміну основної валюти, до якої прив'язано курс гривні, з долара на євро. У той же час українці, хоча й досі вважають долар валютою для збереження заощаджень, після початку повномасштабного вторгнення стали активніше купувати євро.

У Національному банку України думають над тим, щоб відмовитися від американської валюти як основної валюти курсової прив’язки та перейти на євро. Це може статися у разі подальшого зростання ролі євровалюти у розрахунках в країні.

В НБУ кажуть, що структура угод на валютному ринку підтверджує статус долара США як основної валюти, що формує валютний курс. Втім, зараз українці частіше купують та продають євро, ніж до повномасштабного вторгнення.

За даними Євростату, у країнах Європейського Союзу станом на кінець жовтня 2023 року статус тимчасового захисту мають 4,2 млн людей , які залишили Україну після російського вторгнення у лютому 2022 року. Це впливає і на валютний ринок в Україні. Адже за останні роки обсяги переказів коштів з-за кордону залишаються доволі великими, до того ж українці продовжують активно купувати валюту для того, аби зберегти гроші від інфляції й мати фінансову подушку.

Скільки коштів в Україну надходить з-за кордону:

11,6 млрд дол. у 2023 році;

12,8 млрд дол. у 2022 році;

14 млрд дол. у 2021 році;

12,1 млрд дол. у 2020 році.

Купівля долара досі лідирує

на 18,2 млрд дол українці продали валюти у 2023 році

Загалом у 2023 році українці купили валюти на 23 млрд дол. А от у березні 2024 року обсяги купівлі валюти перевищили обсяги її продажу на 574,8 мільйона доларів. Так, за перший місяць весни українці купили готівкової валюти на 1,78 мільярда доларів, а продали на 1,26 мільярда доларів.

Для порівняння, у березні 2023 року українці купили готівкової валюти на 1,5 млрд доларів, а продали – 1,2 млрд. У довоєнний 2021 рік обсяг продажів значно перевищував купівлю. Тоді у березні купили готівкової валюти на 1,4 млрд грн , а продали на 1,7 млрд грн .

Скриншот з сайту НБУ

За статистикою, яку надав НБУ, українці досі купують та продають набагато більше готівки в доларах, ніж у євро – 75% на 22% . Ця тенденція зберігається ще з 2021 року з незначними коливаннями. Бачимо, що у 2021 році українці купували значно менше євро – 16% від загального обсягу готівкової валюти, а вже у 2024 році ця цифра зросла до 23% .

Операцій населення з готівковою валютою у відсотковому вимірі у розрізі доларів США та євро

Продаж населенням доларів Продаж населенням євро Купівля населенням доларів Купівля населенням євро 2021 72% 22% 79% 16% 2022 72% 24% 76% 20% 2023 75% 21% 75% 22% 2024 (січ-бер.) 75% 21% 75% 23%

Що стосується купівлі безготівкової валюти, то тут відсоток придбання євро значно вищий і за останні два роки досяг 45-46% й майже зрівнявся з доларом. Але продають євро все ще менше, порівнюючи з доларом – 30% на 69% .

Питома вага операцій клієнтів банків з безготівковою іноземною у розрізі доларів США та євро

Питома вага купівлі клієнтами доларів Питома вага купівлі клієнтами євро Питома вага продажу клієнтами доларів Питома вага продажу клієнтами євро 2021 57% 40% 73% 23% 2022 56% 43% 67% 31% 2023 53% 46% 64% 34% 2024 (січ-бер.) 54% 45% 69% 30%

Що кажуть банки

Банкіри поки не бачать суттєвих змін у купівлі валюти населенням. У пресслужбі Ощадбанку повідомляють, що зараз на готівковому ринку України зберігається тенденція превалювання попиту на купівлю готівкового долара (співвідношення з євро 5 до 1) . До повномасштабного вторгнення була аналогічна ситуація на готівковому ринку.

"З початку повномасштабного вторгнення попит на долар та євро стабільно високий. За березень 2024 року банки продали через каси іноземної валюти 1,76 млрд дол. США в еквіваленті. Для порівняння, за березень 2021 року – еквівалент 1,45 млрд дол. США. Тобто зараз спостерігаємо перевищення попиту на валюту в порівнянні з часом до повномасштабного вторгнення", – коментують у пресслужбі Ощадбанку.

Емал Бахтарі, директор департаменту продажів фінансових інструментів Райффайзен Банку, говорить, якщо подивитися дані по ринку на сайті НБУ за операціями фізосіб з валютою (готівкові та безготівкові операції), то картина дуже показова. З початком війни обсяги різко впали через жорсткі обмеження НБУ, але після їх послаблення операції почали зростати.

"В цілому баланс операцій залишається негативним – валюти більше купують, ніж продають. Один із важливих факторів – наявність великої кількості українських біженців за межами України, які все ще користуються гривневими картками за кордоном. На цю суму банки купують валюту на внутрішньому ринку, створюючи додатковий попит близько до 800 млн доларів на місяць (на початку війни доходило до 1,5 млрд доларів)", – каже Бахтарі.

Він додає, якщо у готівковому сегменті ситуація схожа, й купівля валюти клієнтами домінує і, напевно, буде домінувати ще достатньо довго, принаймні до закінчення військових дій.

По нашому банку можемо сказати, як приклад, що розрив в обсягах достатньо значний, у середньому клієнти долар купують разів удесятеро більше, ніж євро (це разом, і готівка, і безготівка) Емал Бахтарі Директор департаменту продажів фінансових інструментів Райффайзен Банку

Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства ГЛОБУС Банку, зауважив, що з початком повномасштабного вторгнення попит на основні валюти, до яких відносять долар та євро, зріс щонайменше в 1,5-2 рази: але суто за відчуттями дві треті цього попиту – це намагання громадян вберегти заощадження від знецінення, конвертувавши їх у валюту.

"Щодо зростання популярності євро "тут і зараз" можу сказати на досвіді "Глобус Банку", що в останній місяць ми відчуваємо планомірне зростання попиту на євро в межах 5-7% порівняно з березнем. Однак долар був і залишається “головною” валютою: понад 70% всіх операцій з купівлі/продажу здійснюється з цією грошовою одиницею", – зауважив Лєсовий.

Він додає, що періоди збільшеного попиту на ту чи іншу валюту майже завжди змінюються періодами незначного спаду. Тому поки зарано робити далекоглядні висновки, чи довго протримається підвищений попит на євро.

"Нагадаю, що долар є і був головною валютою світу, до того ж бюджетні розрахунки в Україні також прив’язані саме до курсу американської валюти. Ну і нарешті є певна ментальна "традиція" сприймати долар, як надійний спосіб вберегти гроші від знецінення. Тобто долар переважною кількістю громадян сприймається, як замінник "золота", чимось стабільним, надійним і коштовним", – підсумував Лєсовий.